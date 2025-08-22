ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

Фіорентина – Полісся: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь відбору Ліги конференцій

Італійська команда вважається абсолютним фаворитом другої гри та всього протистояння.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся" – "Фіорентина"

"Полісся" – "Фіорентина" / © ФК Полісся

У четвер, 28 серпня, житомирське "Полісся" зіграє з італійською "Фіорентиною" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Мапеї" в італійському місті Реджо-Емілія. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Перший поєдинок між командами відбувся 21 серпня у словацькому місті Пряшів і завершився розгромною поразкою підопічних Руслана Ротаня з рахунком 0:3.

Прогноз букмекерів на матч Фіорентина – Полісся

Абсолютним фаворитом поєдинку-відповіді букмекери вважають італійський клуб. На перемогу "фіалок" можна поставити з коефіцієнтом 1,23. Нічия – 6,10. Виграш "Полісся" – 11,00.

На підсумок двоматчевої дуелі аналітики ставки не приймають, адже взагалі не сумніваються, що переможцем з неї вийде "Фіорентина".

Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

Жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 29 серпня. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie