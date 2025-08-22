Фіорентина – Полісся: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь відбору Ліги конференцій

"Полісся" – "Фіорентина" / © ФК Полісся

У четвер, 28 серпня, житомирське "Полісся" зіграє з італійською "Фіорентиною" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Мапеї" в італійському місті Реджо-Емілія. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Перший поєдинок між командами відбувся 21 серпня у словацькому місті Пряшів і завершився розгромною поразкою підопічних Руслана Ротаня з рахунком 0:3.

Прогноз букмекерів на матч Фіорентина – Полісся

Абсолютним фаворитом поєдинку-відповіді букмекери вважають італійський клуб. На перемогу "фіалок" можна поставити з коефіцієнтом 1,23. Нічия – 6,10. Виграш "Полісся" – 11,00.

На підсумок двоматчевої дуелі аналітики ставки не приймають, адже взагалі не сумніваються, що переможцем з неї вийде "Фіорентина".

Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

Жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 29 серпня. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.