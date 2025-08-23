ТСН у соціальних мережах

Категорія
Проспорт
13
1 хв

Фіорентина – Полісся: де і коли дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

Поєдинок відбудеться 28 серпня в італійському місті Реджо-Емілія.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся" – "Фіорентина"

"Полісся" – "Фіорентина" / © ФК Полісся

У четвер, 28 серпня, житомирське "Полісся" зустрінеться з італійською "Фіорентиною" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Мапеї" в італійському місті Реджо-Емілія. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Перший матч між командами відбувся 21 серпня у словацькому місті Пряшів і завершився розгромною поразкою підопічних Руслана Ротаня з рахунком 0:3.

Де дивитися матч Фіорентина – Полісся

Матч "Фіорентина" – "Полісся" у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

Жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 29 серпня. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.

