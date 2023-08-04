Фірмовий гол Роналду вивів "Аль-Наср" до плейоф арабської Ліги чемпіонів (відео)

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду врятував свою команду від поразки в матчі арабської Ліги чемпіонів проти єгипетського "Замалека".

38-річний португалець вийшов у стартовому складі, а на 87-й хвилині зустрічі, за рахунку 1:0 на користь "Замалека", ефектно забив гол ударом головою.

КріРо у своєму фірмовому стилі високо вистрибнув у чужому карному майданчику та замкнув подачу івуарійського захисника Гіслена Конана.

Goal for the qualification pic.twitter.com/5frdBMwckl — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 3, 2023

Гол Роналду приніс "Аль-Насру" нічию – 1:1. Завдяки цьому Кріштіану виборов для свого клубу путівку до плейоф арабської Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що в матчі із "Замалеком" за "Аль-Наср" дебютував форвард Садіо Мане, який нещодавно перейшов з мюнхенської "Баварії". Сенегалець вийшов на заміну одразу після перерви.

У чвертьфіналі арабської Ліги чемпіонів "Аль-Наср" зіграє з марокканським клубом "Раджа". Матч відбудеться 6 серпня.

Нагадаємо, Роналду відзначився забитим м'ячем у другому поєдинку поспіль. Раніше португалець забив команді "Монастір" з Тунісу, чим допоміг "Аль-Насру" виграти матч арабської Ліги чемпіонів.

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