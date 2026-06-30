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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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105
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Ф'юрі битиметься з 46-річним екссуперником Кличка: дата і місце поєдинку

"Циганський король" вийде в ринг проти польського боксера Маріуша Ваха.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який у травні зухвало викликав Олександра Усика на третій бій, дізнався ім'я свого наступного суперника.

37-річний британець проведе поєдинок проти 46-річного польського боксера Маріуша Ваха.

Поєдинок між Ф'юрі та Вахом відбудеться 24 липня на "Max Muay Thai Stadium" у Таїланді.

Зазначимо, що для Ф'юрі цей бій повинен стати проміжним перед поєдинком з іншим зірковим британським надважковаговиком Ентоні Джошуа.

Раніше Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на бій, який заплановано на четвертий квартал 2026 року. Точні дата та місце проведення довгоочікуваного поєдинку стануть відомі пізніше.

Сам Джошуа 25 липня в саудівському Ер-Ріяді проведе бій проти албанця Крістіана Пренги.

Нагадаємо, 12 квітня Ф'юрі повернувся в ринг і одноголосним рішенням суддів переміг росіянина Арсланбека Махмудова.

Вах востаннє виходив на ринг у березні, коли одноголосним рішенням суддів програв українцю Віктору Вихристу. 2012 року поляк претендував на титул чемпіона світу, але програв Володимиру Кличку.

Раніше повідомлялося, що Усик відмовився від своїх чемпіонських поясів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
105
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