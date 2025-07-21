Ф'юрі, який зашкварився репостом допису про Путіна, вразив жестом на підтримку України (відео)

Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

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Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі відзначився красивим вчинком перед боєм-реваншем між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, який завершився перемогою українського боксера нокаутом.

У Мережі завірусилося відео, на якому український уболівальник зустрів "Циганського короля" у Лондоні, коли той прибув на поєдинок між Усиком і Дюбуа.

Коли Ф'юрі побачив у фаната український прапор, то підійшов до нього і вигукнув: "Viva Ukraina!"

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У перекладі з іспанської мови це означає "Хай живе Україна". Відео миттєво набуло популярності у TikTok.

Варто зазначити, що зовсім нещодавно Ф'юрі зашкварився тим, що у себе в Instagram робив репост допису, що російський диктатор Володимир Путін заборонив будівництво Сатаністського храму в РФ.

Ф'юрі зашкварився репостом допису про Путіна / © instagram.com/tysonfury

Крім того, британський боксер робив репост допису про можливий бій на території держави-агресорки між росіянами Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом.

Ф'юрі зробив репост допису про можливий бій у РФ / © instagram.com/tysonfury

Також "Циганський король" був гостем спортивного шоу в Туреччині від Міжнародної боксерської асоціації (IBA), очільником якої є російський функціонер Умар Кремльов.

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Раніше повідомлялося, що Ф'юрі відреагував на перемогу Усика над Дюбуа в реванші. Британець укотре висловив бажання провести третій поєдинок з Олександром.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Усик на стадіоні "Вемблі" в Лондоні у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

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Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

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