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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
9322
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Ф'юрі назвав єдиного боксера, заради бою з яким готовий відновити кар'єру

"Циганський король" заявив, що повернувся б у ринг для третього бою з Олександром Усиком.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який на початку 2025 року оголосив про завершення кар'єри, назвав єдиного боксера, заради бою з яким готовий повернутися на ринг.

"Циганський король" заявив, що хотів би провести третій поєдинок з володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO українцем Олександром Усиком, але вже у себе на батьківщині – в Англії.

"Ви повинні турбуватися про своє здоров'я, тому що ваше здоров'я – це ваше багатство. Мій останній бій був чистою перемогою. Кожен у боксі міг це побачити. Я дав інтерв'ю і просто пішов з рингу. Як тільки це було оголошено, я подумав: "Я приймаю це, я чоловік, я не шукаю виправдань. Рухаюся далі".

Я отримав гроші, виспався, повернувся додому до своєї родини, і тепер я щасливий. Я вдома в Моркамбі, тренуюся двічі на день, виходжу, можу випити пива, коли захочу. Я їм те, що хочу. Я допізна не сплю. Я можу робити те, що хочу. Знаєте, чому? Тому що я заслужив цього права.

Якби я збирався повернутися, я б повернувся тільки заради бою з Усиком. Але я хочу чесного результату в Англії. Це був би той поєдинок, який я хочу. Це бій, якого я найбільше прагнув би отримати наступним", – сказав британець в інтерв'ю Boxing Scene.

Нагадаємо, 2024 року Ф'юрі провів два поєдинки з Усиком в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, після чого Ф'юрі ухвалив рішення вирушити на пенсію.

За свою кар'єру Ф'юрі провів 37 поєдинків на професійному рингу, в яких здобув 34 перемоги (24 – нокаутом). У пасиві 36-річного "Циганського короля" дві поразки (обидві – від Олександра Усика), ще один бій британець звів до нічиєї (проти Деонтея Вайлдера).

Свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
9322
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