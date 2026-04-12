Ф'юрі після перемоги над росіянином викликав на бій Джошуа і отримав відповідь

Тайсон Ф'юрі

Ексчемпіон світу в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі після перемоги над росіянином Арсланбеком Махмудовим кинув виклик на бій ще одному ексволодарю титулів у дивізіоні Ентоні Джошуа.

Після перемоги над суперником з країни-терористки британець одразу звернувся до свого співвітчизника, який відвідав боксерське шоу у Лондоні.

"Я хочу дати вам бій, на який ви всі чекали. Ей Джеє, Ентоні Джошуа, давай дамо фанатам те, чого вони хочуть — битву Британії. І ось мій виклик: я викликаю тебе, Джошуа, на бій зі мною — Тайсоном Ф'юрі. Ти приймаєш мій виклик? Так? Нехай він скаже "так" чи "ні". Давай, великий боягузе, ти битимешся?" — заявив "Циганський король".

Утім, Джошуа відмовився піднятися в ринг до Ф'юрі, показавши йому середній палець, та поки що не прийняв його виклик.

"Тайсоне, ти просто шукаєш хайп. У мене ніколи не було проблем вийти з тобою в ринг. Я нокаутував тебе ще в дитинстві. І після того, що я побачив сьогодні, зроблю це знову. За всієї поваги, сьогодні твій вечір. Але ти знаєш, що свого часу я вийду проти тебе в ринг. Ти не казатимеш мені, що робити. Я ганяюсь за тобою вже десять років.

Коли будеш готовий, прийди до мене та назви свої умови. І я вийду з тобою в ринг, коли буду готовий. Я тут бос. Ти працюєш на мене. Я тут господар. Запам'ятай це — я господар, ти працюєш на мене", — сказав Джошуа.

Нагадаємо, Ф'юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів — 120:108, 120:108, 119:109.

Для "Циганського короля" це був перший бій після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика. У січні 2025 року британець оголосив про завершення кар'єри, але пізніше вирішив повернутися в ринг.

У послужному списку 37-річного Ф'юрі тепер 35 перемог (24 — нокаутом) у 38 поєдинках на професійному рингу. Тайсон має у своєму пасиві дві поразки (обидві — від Усика), ще один бій він завершив унічию (проти американця Деонтея Вайлдера).

Для 36-річного Махмудова це третя поразка у професійному боксі. Також на його рахунку 21 перемога (19 — нокаутом).

У своєму попередньому поєдинку росіянин, який виступає під прапором Канади, в жовтні минулого року одноголосним рішенням суддів здолав британця Девіда Аллена.

Раніше повідомлялося, що Вайлдер переміг Чісору в яскравому бою з трьома нокдаунами.