Ф'юрі повернувся в ринг і впевнено здолав росіянина

Тайсон Ф'юрі / © twitter.com/trboxing

Реклама

Ексчемпіон світу в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі здобув перемогу над росіянином Арсланбеком Махмудовим у головному бою вечора боксу, який відбувся в ніч проти 12 квітня на "Tottenham Hotspur Stadium" у Лондоні.

Поєдинок тривав усю дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких "Циганський король" тріумфував одноголосним рішенням суддів — 120:108, 120:108, 119:109.

Протягом усього бою Ф'юрі домінував у ринзі, на залишивши супернику з країни-терористки жодних шансів.

Реклама

Для "Циганського короля" це був перший бій після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика. У січні 2025 року британець оголосив про завершення кар'єри, але пізніше вирішив повернутися в ринг.

У послужному списку 37-річного Ф'юрі тепер 35 перемог (24 — нокаутом) у 38 поєдинках на професійному рингу. Тайсон має у своєму пасиві дві поразки (обидві — від Усика), ще один бій він завершив унічию (проти американця Деонтея Вайлдера).

Для 36-річного Махмудова це третя поразка у професійному боксі. Також на його рахунку 21 перемога (19 — нокаутом).

У своєму попередньому поєдинку росіянин, який виступає під прапором Канади, в жовтні минулого року одноголосним рішенням суддів здолав британця Девіда Аллена.

Реклама

