Проспорт
226
1 хв

Ф'юрі повертається в ринг і битиметься з росіянином – офіційна дата поєдинку

Британець проведе бій проти росіянина Арсланбека Махмудова, який виступає під прапором Канади.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі повернеться в ринг поєдинком проти російського боксера Арсланбека Махмудова.

Про це повідомив стримінговий сервіс Netflix, який транслюватиме цей бій.

Поєдинок між Ф'юрі та Махмудовим відбудеться 11 квітня у Великій Британії. Арена, на якій "Циганський король" битиме росіянина, буде названа пізніше.

Зазначимо, що Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри у січні 2025 року після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика.

Однак у січні нинішнього року британець оголосив, що 2026-го повернеться в ринг.

У послужному списку 37-річного Ф'юрі 34 перемоги (24 – нокаутом) у 37 поєдинках на професійному рингу. Тайсон має у своєму пасиві дві поразки (обидві – від Усика), ще один бій він завершив унічию (проти американця Деонтея Вайлдера).

На рахунку 36-річного Махмудова 21 перемога (19 – нокаутом) і дві поразки.

У своєму попередньому поєдинку росіянин, який виступає під прапором Канади, в жовтні минулого року одноголосним рішенням суддів здолав британця Девіда Аллена.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі зворушливо привітав Усика з днем народження.

Також ми розповідали, що Усик зіграв у футбол за "Полісся" та допоміг житомирському клубу перемогти фіналіста плейоф МЛС у товариському матчі.

