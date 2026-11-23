Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що невдовзі після перемоги над Володимиром Кличком 2015 року йому діагностували шизофренію.

У документальному фільмі, який вийде 27 листопада на Netflix, "Циганський король" та його дружина Періс розповідають про те, як йому поставили діагноз після того, як у червні 2016 року його госпіталізували з підозрою на серцевий напад.

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Після перемоги над Кличком-молодшим 2015 року у британця почалися проблеми з наркотиками та алкоголем, а також із зайвою вагою.

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"Словами не передати ту темряву, в якій я опинився. Це було схоже на пекло наяву. Я думав, що закінчу життя в замкненій кімнаті з м'якими стінами, і це мене страшенно лякало.

Тривога паралізувала мене. Я просто не міг її подолати, тому звернувся до психіатра в Лондоні. Вона поставила мені безліч запитань, і всі відповіді вказували на певні розлади: депресія, тривожний розлад, біполярний розлад", — цитує Ф'юрі BBC Sport.

"Усе дійшло до того, що я почав чути голоси у своїй голові. Я не міг навіть просто сісти й поговорити з кимось, тому що постійно чув щось у себе в голові. Я не знав, до кого звернутися, і ніхто не знав, що робити. Мені справді була потрібна допомога, потрібно було лягти в реабілітаційний центр чи щось подібне.

Я роками не мав від цього перепочинку. Хотів знову стати таким, яким, на мою думку, і мала бути нормальна людина", — сказав боксер.

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Після перемоги над Володимиром Кличком на наступний рік Ф'юрі вперше оголосив про завершення кар'єри. Сталося це на тлі психологічних проблем, а також позитивного допінг-тесту на кокаїн.

Свій наступний бій 38-річний Ф'юрі проведе 11 грудня проти Ентоні Джошуа на арені "Principality Stadium" в Кардіффі (Уельс). На кону стоятиме титул WBA Super у надважкій вазі, який улітку зробив вакантним Олександр Усик.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі висловив бажання втретє битися з Усиком.

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