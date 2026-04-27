Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на бій: коли він відбудеться

Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі / © twitter.com/BBCSport

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі та інший ексволодар титулів у хевівейті Ентоні Джошуа підписали контракт на бій.

Про це повідомив журналіст та інсайдер Майк Коппінджер.

За його інформанцією, поєдинок між британцями відбудеться у четвертому кварталі 2026 року.

"Ви бачили твіт від Його Високоповажності Туркі Аль аш-Шейха, в якому він написав: "Моїм друзям у Великій Британії — це відбудеться, контракт підписано.

І мені сказали, що це означає, що нарешті відбудеться великий бій. Тайсон Ф'юрі проти Ентоні Джошуа, це буде шоу Ring Magazine на Netflix у четвертому кварталі цього року", — сказав Коппінджер.

Зазначимо, що Джошуа перед боєм з Ф'юрі проведе проміжний поєдинок проти албанця Крістіана Пренги. Він відбудеться 25 липня в саудівському Ер-Ріяді.

Нагадаємо, 12 квітня Ф'юрі повернувся в ринг і одноголосним рішенням суддів переміг росіянина Арсланбека Махмудова.

Для "Циганського короля" це був перший бій після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика. У січні 2025 року британець оголосив про завершення кар'єри, але пізніше вирішив повернутися в ринг.

Після перемоги над суперником з країни-терористки "Циганський король" викликав на бій Джошуа, але той одразу не відповів згодою, показавши Ф'юрі середній палець.

Джошуа востаннє виходив у ринг у грудні минулого року, коли нокаутував блогера Джейка Пола.

Раніше повідомлялося, що Усик спрогнозував переможця бою між Ф'юрі та Джошуа.

Також ми розповідали, що Усик та Джошуа разом прибули до Києва та зустрілися з українськими військовими.

