Ф'юрі та Джошуа влаштували першу дуель поглядів перед боєм

Колишні чемпіони світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа влаштували першу дуель поглядів перед боєм.

Поєдинок між британцями відбудеться 11 грудня на арені "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс).

Переможець бою стане володарем титулу WBA Super, якого позбавили росіянина Мурата Гассієва.

Поєдинок Ф'юрі — Джошуа буде доступний для перегляду в прямому ефірі на Netflix.

Наприкінці червня українець Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

WBC: Повноцінним чемпіоном організації став німецький боксер Агіт Кабаєл. Раніше він володів титулом тимчасового чемпіона і після рішення Усика був автоматично підвищений керівництвом WBC.

IBF: Цей пояс завоював хорват Філіп Хргович. Наприкінці серпня 2026 року в Лондоні він переміг технічним нокаутом молодого британця Мозеса Ітауму в бою за вакантний титул.

WBO: Пояс наразі належить британцю Даніелю Дюбуа. Спочатку після відмови Усика титул передали Фабіо Вордлі, проте згодом Дюбуа відібрав його у співвітчизника в очному поєдинку. Бій-реванш між Дюбуа та Вордлі заплановано на 17 жовтня 2026 року в Лондоні.