- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 383
- Час на прочитання
- 2 хв
Ф'юрі та Джошуа влаштували першу дуель поглядів перед боєм
Британські ексчемпіони вперше зустрілися перед майбутнім мегафайтом.
Колишні чемпіони світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа влаштували першу дуель поглядів перед боєм.
Поєдинок між британцями відбудеться 11 грудня на арені "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс).
Переможець бою стане володарем титулу WBA Super, якого позбавили росіянина Мурата Гассієва.
Поєдинок Ф'юрі — Джошуа буде доступний для перегляду в прямому ефірі на Netflix.
Наприкінці червня українець Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Кому зараз належать пояси, від яких відмовився Усик
WBC: Повноцінним чемпіоном організації став німецький боксер Агіт Кабаєл. Раніше він володів титулом тимчасового чемпіона і після рішення Усика був автоматично підвищений керівництвом WBC.
IBF: Цей пояс завоював хорват Філіп Хргович. Наприкінці серпня 2026 року в Лондоні він переміг технічним нокаутом молодого британця Мозеса Ітауму в бою за вакантний титул.
WBO: Пояс наразі належить британцю Даніелю Дюбуа. Спочатку після відмови Усика титул передали Фабіо Вордлі, проте згодом Дюбуа відібрав його у співвітчизника в очному поєдинку. Бій-реванш між Дюбуа та Вордлі заплановано на 17 жовтня 2026 року в Лондоні.
WBA (Super): Став вакантним. Спочатку організація підвищила до повноцінного чемпіона Мурата Гассієва (який володів титулом WBA Regular), але у вересні 2026 року WBA скасувала це рішення. Тепер головний пояс WBA Super буде офіційно розіграний 11 грудня 2026 року в мегафайті між Ф'юрі та Джошуа. Тоді як Гассієв залишився лише з другорядним титулом WBA Regular.
Раніше повідомлялося, що Україна здобула перше "золото" чемпіонату Європи-2026 з боксу.