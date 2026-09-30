ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
383
Час на прочитання
2 хв

Ф'юрі та Джошуа влаштували першу дуель поглядів перед боєм

Британські ексчемпіони вперше зустрілися перед майбутнім мегафайтом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ф'юрі — Джошуа

Ф'юрі — Джошуа / © Associated Press

Колишні чемпіони світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа влаштували першу дуель поглядів перед боєм.

Поєдинок між британцями відбудеться 11 грудня на арені "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс).

Переможець бою стане володарем титулу WBA Super, якого позбавили росіянина Мурата Гассієва.

Поєдинок Ф'юрі — Джошуа буде доступний для перегляду в прямому ефірі на Netflix.

Наприкінці червня українець Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Кому зараз належать пояси, від яких відмовився Усик

  • WBC: Повноцінним чемпіоном організації став німецький боксер Агіт Кабаєл. Раніше він володів титулом тимчасового чемпіона і після рішення Усика був автоматично підвищений керівництвом WBC.

  • IBF: Цей пояс завоював хорват Філіп Хргович. Наприкінці серпня 2026 року в Лондоні він переміг технічним нокаутом молодого британця Мозеса Ітауму в бою за вакантний титул.

  • WBO: Пояс наразі належить британцю Даніелю Дюбуа. Спочатку після відмови Усика титул передали Фабіо Вордлі, проте згодом Дюбуа відібрав його у співвітчизника в очному поєдинку. Бій-реванш між Дюбуа та Вордлі заплановано на 17 жовтня 2026 року в Лондоні.

  • WBA (Super): Став вакантним. Спочатку організація підвищила до повноцінного чемпіона Мурата Гассієва (який володів титулом WBA Regular), але у вересні 2026 року WBA скасувала це рішення. Тепер головний пояс WBA Super буде офіційно розіграний 11 грудня 2026 року в мегафайті між Ф'юрі та Джошуа. Тоді як Гассієв залишився лише з другорядним титулом WBA Regular.

Раніше повідомлялося, що Україна здобула перше "золото" чемпіонату Європи-2026 з боксу.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie