Ф'юрі — Вах: букмекери зробили прогноз на бій

Тайсон Ф'юрі — Маріуш Вах / x.com/Queensberry

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У п'ятницю, 24 липня, колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), який у травні зухвало викликав Олександра Усика на третій бій, проведе поєдинок проти польського боксера Маріуша Ваха (39-13, 20 КО).

Вечір боксу відбудеться на арені "Max Muay Thai Stadium" у місті Паттая (Таїланд).

Вихід боксерів у ринг очікується приблизно о 18:00 за київським часом. "Циганський король" заявив, що бій за його участю відкриватиме вечір боксу, а не закриватиме його.

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Прогноз букмекерів на бій Ф'юрі — Вах

На думку букмекерів, абсолютним фаворитом поєдинку є Ф'юрі. На перемогу британця можна поставити з коефіцієнтом 1,01. Виграш Ваха — 15,00.

Нічия, як традиційно найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 26,00.

Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Ф'юрі нокаутом — 1,28. Тріумф "Циганського короля" суддівським рішенням — 3,50.

Дострокова перемога Ваха оцінена коефіцієнтом 21,00. Тріумф поляка за очками — 71,00.

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Зазначимо, що для Ф'юрі цей бій повинен стати проміжним перед поєдинком з іншим зірковим британським надважковаговиком Ентоні Джошуа.

Раніше Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на бій, який заплановано на четвертий квартал 2026 року. Точні дата та місце проведення довгоочікуваного поєдинку стануть відомі пізніше.

Сам Джошуа у суботу, 25 липня, в саудівському Ер-Ріяді проведе бій проти албанця Крістіана Пренги.

Свій попередній бій 37-річний Ф'юрі провів 12 квітня, коли одноголосним рішенням суддів переміг росіянина Арсланбека Махмудова.

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46-річний Вах востаннє виходив на ринг у березні, коли одноголосним рішенням суддів програв українцю Віктору Вихристу. 2012 року поляк претендував на титул чемпіона світу, але програв Володимиру Кличку.

Цікаво, що бій Ф'юрі — Вах не транслюватиметься наживо по телебаченню чи на стрімінгових платформах. Повну версію та залаштунки покажуть згодом у третьому сезоні реаліті-шоу "At Home with the Furys" на Netflix.

Усі прибутки від продажу квитків (зала розрахована лише на 1500–2000 глядачів) будуть передані місцевим благодійним організаціям, а переможець отримає новостворений титул WBC Humanitarian.

Раніше повідомлялося, що український надважковаговик вийде у ринг проти жертви Ф'юрі та Джошуа.

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Також ми розповідали, що Усик відмовився від усіх своїх титулів у надважкій вазі.

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