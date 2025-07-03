Ф'юрі викликав Усика на трилогію, назвавши дату та місце бою

Усик – Ф'юрі / © Associated Press

Реклама

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який на початку 2025 року оголосив про завершення кар'єри, викликав володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика на третій очний поєдинок.

Британський боксер опублікував відповідний допис на своїй сторінці в Instagram.

"18 квітня 2026 року, стадіон "Вемблі", трилогія", – написав "Циганський король", додавши фото з українцем.

Реклама

Нагадаємо, 2024 року Ф'юрі провів два поєдинки з Усиком в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, після чого Ф'юрі ухвалив рішення вирушити на пенсію.

За свою кар'єру Ф'юрі провів 37 поєдинків на професійному рингу, в яких здобув 34 перемоги (24 – нокаутом). У пасиві 36-річного "Циганського короля" дві поразки (обидві – від Олександра Усика), ще один бій британець звів до нічиєї (проти Деонтея Вайлдера).

Свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.