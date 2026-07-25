Ф'юрі залишив образливе послання Джошуа після перемоги над екссуперником Володимира Кличка

Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі після перемоги над польським боксером Маріушем Вахом залишив образливе послання іншому ексчемпіону світу в хевівейті Ентоні Джошуа.

"Іди й посмокчи мої великі циганські яйця. Передай йому це. І ще він отримає в підборіддя", — сказав Ф'юрі у відповідь на запитання журналіста ютуб-каналу The Stomping Ground.

24 липня Ф'юрі технічним нокаутом переміг Ваха у поєдинку, який відбувся на арені "Max Muay Thai Stadium" у місті Паттая (Таїланд). 46-річний поляк, який 2012 року програв Володимиру Кличку в титульному бою, відмовився виходити на восьмий раунд.

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Після цієї перемоги Ф'юрі вшосте оголосив про намір завершити кар'єру — "Циганський король" заявив, що 2026 року остаточно повісить рукавички на цвях.

Останнім у кар'єрі Ф'юрі може стати поєдинок проти Джошуа, який 25 липня в саудівському Ер-Ріяді проведе бій проти албанця Крістіана Пренги.

Раніше Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на бій, який заплановано на четвертий квартал 2026 року. Точні дата та місце проведення довгоочікуваного поєдинку стануть відомі пізніше.

Раніше повідомлялося, що Усик відмовився від своїх чемпіонських поясів.

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Також ми розповідали, що олімпійський чемпіон Хижняк дізнався свого суперника в андеркарді бою Джошуа.

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