Ф'юрі зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думками про прийдешній об'єднавчий поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

"Циганський король" вважає, що український боксер зможе вдруге перемогти британця.

Водночас Ф'юрі наголосив, що в хевівейті варто бути готовим до будь-якого сценарію.

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"Даніель зараз у непоганій формі. Він переміг Міллера, Хрговича та Джошуа. Але Усик теж готовий – він провів два поєдинки по 12 раундів зі мною минулого року. Думаю, це ставить його у вигідне становище.

Усику 37 років, він наближається до кінця боксерської кар'єри. Це спорт для молодих, не для старих. 37 років, 36, як я – це насправді не старість, але в спорті це саме так. Не знаєш, що станеться.

Я завжди вважав, що Усик знову його переможе. Він одного разу це вже зробив, думаю, він зробить це знову. Але неможливо сказати точно, це бокс у надважкій вазі. Даніель Дюбуа – великий, сильний хлопець", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю Kanał Sportowy.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Усик і Дюбуа влаштували суперечку на пресконференції перед реваншем через скандальний епізод з першого поєдинку, коли британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса.

Також на пресконференції Олександр дотепно потролив свого суперника.

За день до цього Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

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Також повідомлялося, що Усик відповів на критику з боку тренера Дюбуа, який звинуватив його у шахрайстві.

Нагадаємо, у Мережі було опубліковано офіційне промо бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.