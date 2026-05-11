Ф'юрі зухвало викликав Усика на третій бій — українець емоційно відреагував

Олександр готовий знову вийти в ринг проти "Циганського короля", якого вже двічі перемагав.

Максим Приходько
Усик — Ф'юрі

Усик — Ф'юрі / © Associated Press

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі викликав на третій бій володаря титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика.

Британський боксер звернувся до голови генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха з проханням влаштувати йому поєдинок проти українця.

"Циганський король" зухвало заявив, що спочатку переможе нокаутом іншого ексчемпіона світу в хевівейті — британця Ентоні Джошуа, а потім хоче провести реванш з Усиком.

"Туркі, я на пробіжці, бігаю дорогою, як Роккі Бальбоа. Після того як я поб'ю Джошуа, я хочу його сенсея. Я хочу реванш із "Кроликом". Хочу його в Лондоні, у Лас-Вегасі або в Нью-Йорку. Обіцяю тобі, "Кролику", ти отримаєш своє.

"Жадібне пузо" йде на бенкет, де буде пиріг із кролика. Вставай! Спочатку я почну з цього безщелепного безхатька, Ентоні Джошуа, і відправлю його в глухий нокаут. А потім я повернуся за пирогом із кролика. Так, "Жадібне пузо" готовий поїсти ще трохи пирога з кролятиною.

Є тільки я, нікого більше немає. Я курка, що несе золоті яйця. Погнали! Бажаєте великих гонорарів? Це не до Агіта Кабаєла. Це не до Ентоні Джошуа. Це не до Даніеля Дюбуа. Це до "Циганського короля". Лондон, Нью-Йорк, Лас-Вегас. Давай погаласуємо, крихітко", — сказав Ф'юрі.

Олександр емоційно відреагував на звернення британця, прийнявши його виклик на третій поєдинок.

"Привіт, брате, я готовий будь-коли. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудівська Аравія — де завгодно. Давай! Жадібне пузо — мій друг", — сказав Усик у відеозверненні.

Зазначимо, що 2024 року Усик та Ф'юрі провели два поєдинки в саудівському Ер-Ріяді. Обидва рази українець переміг рішенням суддів.

Нагадаємо, що свій наступний бій Усик проведе 23 травня в Єгипті проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

У квітні цього року Ф'юрі повернувся в ринг після двох поразок від Усика і впевнено здолав росіянина Арсланбека Махмудова.

Після перемоги над боксером з держави-терористки "Циганський король" викликав на бій Джошуа.

Британці вже підписали контракт на поєдинок, який повинен відбутися у четвертому кварталі 2026 року.

