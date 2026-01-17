ТСН у соціальних мережах

Проспорт
285
1 хв

Ф'юрі зворушливо привітав Усика з днем народження

"Циганський король" звернувся до свого колишнього суперника, якому виповнилося 39 років.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі / Фото: x.com/DAZNBoxing

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зворушливо привітав володаря титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика з днем народження.

Британський боксер в Instagram-сторіз звернувся до свого колишнього суперника, якому 17 січня виповнилося 39 років.

"З днем народження, чемпіоне. Великий боєць і благословенна людина. Ісусе, бережи його та його родину", – такими словами привітав українця "Циганський король".

Тайсон Ф'юрі привітав Олександра Усика з днем народження / instagram.com/tysonfury

Тайсон Ф'юрі привітав Олександра Усика з днем народження / instagram.com/tysonfury

Нагадаємо, 2024 року Ф'юрі провів два поєдинки з Усиком в саудівському Ер-Ріяді. У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, після чого Ф'юрі ухвалив рішення завершити кар'єру.

Зазначимо, що Ф'юрі вже оголосив про повернення в ринг 2026 року.

Раніше Ф'юрі викликав Усика на трилогію, запропонувавши йому провести бій 18 квітня 2026 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Також ми розповідали, що промоутер Ф'юрі озвучив головну умову для його бою проти іншого ексчемпіона світу в хевівейті Ентоні Джошуа.

