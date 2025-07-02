Флуміненсе – Аль-Хіляль: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу

"Аль-Хіляль" / © Associated Press

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У п'ятницю, 4 липня, відбудеться перший матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу, в якому зійдуться бразильський "Флуміненсе" і саудівський "Аль-Хіляль".

Поєдинок відбудеться на арені "Цитрус Боул" у місті Орландо. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Флуміненсе" вийшов до плейоф з другого місця групи F. Бразильський клуб зіграв унічию з дортмундською "Боруссією" (0:0), переміг південнокорейський "Ульсан" (4:2) і розійшовся нічиєю з південноафриканським "Мамелоді Сандаунз" (0:0). В 1/8 фіналу південноамериканський колектив сенсаційно обіграв міланський "Інтер" (2:0).

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"Аль-Хіляль" пробився до плейоф з другої сходинки квартету H. Підопічні Сімоне Індзагі зіграли внічию з мадридським "Реалом" (1:1) та австрійським "Зальцбургом" (0:0), після чого обіграли мексиканську "Пачуку" (2:0). В 1/8 фіналу саудівський клуб сенсаційно переміг англійський "Манчестер Сіті" (4:3 за підсумками екстратаймів).

Де дивитися матч Флуміненсе – Аль-Хіляль

В Україні матч "Флуміненсе" – "Аль-Хіляль" можна переглянути наживо на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Також поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Крім того, гру покаже платформа DAZN, але без українських коментаторів.

Ставки букмекерів на матч Флуміненсе – Аль-Хіляль

Незначним фаворитом матчу букмекери вважають "Аль-Хіляль". На перемогу підопічних Індзагі в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,56. Нічия – 3,40. Виграш бразильського клубу за підсумками 90 хвилин поєдинку – 2,84.

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На вихід представника чемпіонату Судівської Аравії до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,82. Тріумф "Флуміненсе" з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті – 1,98.

Переможець пари "Флуміненсе" – "Аль-Хіляль" у півфіналі зіграє з тріумфатором поєдинку "Палмейрас" (Бразилія) – "Челсі" (Англія.

Раніше повідомлялося, що визначено всі чвертьфінальні пари Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

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Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

Нагадаємо, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.