Флуміненсе – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал Клубного чемпіонату світу-2025

"Челсі" / © Associated Press

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У вівторок, 8 липня, бразильський "Флуміненсе" та англійський "Челсі" позмагаються в матчі 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

Поєдинок відбудеться на арені "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Флуміненсе" вийшов до плейоф з другого місця групи F. Бразильський клуб зіграв унічию з дортмундською "Боруссією" (0:0), переміг південнокорейський "Ульсан" (4:2) і розійшовся нічиєю з південноафриканським "Мамелоді Сандаунз" (0:0).

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В 1/8 фіналу південноамериканський колектив сенсаційно обіграв міланський "Інтер" (2:0), а в чвертьфіналі виявився сильнішим за саудівський "Аль-Хіляль" (2:1).

"Челсі" пробився до плейоф з другої позиції квартету D. Лондонці перемогли американський "Лос-Анджелес" (2:0), зазнали поразки від бразильського "Фламенго" (1:3) та розгромили туніський "Есперанс" (3:0).

В 1/8 фіналу "сині" розбили португальську "Бенфіку" (4:1 за підсумками екстратаймів), а в чвертьфіналі здолали бразильський "Палмейрас" (2:1).

Де дивитися матч Флуміненсе – Челсі

В Україні матч "Флуміненсе" – "Челсі" можна переглянути наживо на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

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Також поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Крім того, гру покаже платформа DAZN, але без українських коментаторів.

Ставки букмекерів на матч Флуміненсе – Челсі

Фаворитом матчу букмекери вважають "Челсі". На перемогу підопічних Енцо Марески в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,73. Нічия – 3,65. Виграш бразильського клубу за підсумками 90 хвилин поєдинку – 5,40.

На вихід лондонців до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,35. Тріумф "Флуміненсе" з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті – 3,35.

Додамо, що в іншому півфіналі у середу, 9 липня, зустрінуться ПСЖ (Франція) та "Реал" Мадрид (Іспанія).

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Фінальний матч КЧС-2025 відбудеться у неділю, 13 липня, в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів.

На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

Також повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.