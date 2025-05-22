Фонд братів Суркіс та ФК «Динамо» (Київ) відновили одне з відділень "Охматдиту"

Фонд братів Суркіс та ФК «Динамо» (Київ) / © ФК Динамо Київ

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Одне з відділень, а саме 2-ге педіатричне, розташоване на 5-му поверсі столичного лікувального закладу по вул. Стрітенській, 7-9, було відремонтовано коштом Фонду братів Суркіс та ФК «Динамо» (Київ).

© ФК Динамо Київ

Проєкт з відновлення частини поліклініки «Охматдит»

Після влучання ворожої ракети в один із корпусів «Охматдиту» тисячі українців долучилися до збору коштів на відновлення зруйнованого відділення. У момент евакуації пацієнтів та персоналу всіх тимчасово розмістили в іншому відділенні — 2-му педіатричному, яке перебувало в критичному технічному та санітарному стані.

Адміністрація «Охматдиту» звернулася до ФК «Динамо» (Київ) із проханням не дублювати зусилля загального збору, а допомогти там, де ситуація була найгострішою та потребувала термінового втручання.

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Клуб миттєво відгукнувся, ухваливши рішення не формально підтримати, а реально вплинути — створити сучасні умови для лікування дітей, які вже тут перебувають. Таким чином було ініційовано повне оновлення частини консультативно-діагностичної поліклініки, де тимчасово розмістили евакуйованих пацієнтів.

© ФК Динамо Київ

Що саме було оновлено

У межах масштабного проєкту ремонтних робіт було реалізовано комплексне оновлення частини поліклініки, до складу якої входять:

частини 1-го та 2-го педіатричних відділень,

кабінети для пацієнтів із булезним епідермолізом,

частина Центру орфанних захворювань.

Загалом модернізовано 13 спеціалізованих кабінетів, серед яких:

2 кабінети дерматовенеролога

3 кабінети дитячого алерголога

кабінети дитячого нефролога та пульмонолога

кабінети дерматоскопії та алерготестування

2 кабінети булезного епідермолізу

2 кабінети Центру орфанних захворювань.

© ФК Динамо Київ

© ФК Динамо Київ

На урочисте відкриття відділення прийшли поважні гості - почесний член УЄФА Григорій Суркіс, президент ФК «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс та головний тренер команди Олександр Шовковський. Керівництво поліклініки та лікарі відділення провели для них невеличку екскурсію кабінетами, які від завтра вже готові будуть приймати пацієнтів - як дітей, так і дорослих.

© ФК Динамо Київ

Григорій СУРКІС, почесний член УЄФА:

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- Так сталося, що, коли почали збирати кошти на відновлення пошкодженого корпусу «Охматдиту», до нас звернулося керівництво лікувального закладу, щоб ми долучилися до відновлення саме цього відділення поліклініки. Ми підписали Меморандум, і це насправді вийшло два в одному. Насправді, дуже просто взяти й перерахувати кошти , чекаючи, коли хтось щось буде будувати. Зараз ми бачимо ту роботу, яка виконана в «Охматдиті» за дев'ять місяців. На мій погляд, це навіть не подяка нам, а турбота, відповідальність та солідарність із тими дітлахами, які потребують якісного лікування вже сьогодні. А не чекати дев'ять місяців, поки буде складено проект, а потім ще роки, поки буде відбудовано цей корпус. Ті ж люди, яким ми доручили кошти та проект, який був узгоджений із керівництвом, зробили все від них залежне, аби сьогодні ми перерізали стрічку. Це відповідь на всі питання «чому?» - тому що, на мій погляд, треба все взяти у власні руки та за власний кошт зробити разом із будівельниками ту роботу, яка знайшла відгук у медиків. І все, що керівництво скаже нам доробити на сьогоднішній день, ми обов'язково зробимо.

У рамках допомоги, яка надається «Охматдиту» після влучання ракети, також до нас звернулося керівництво Інституту раку, який приймав маленьких хлопчиків та дівчат із зруйнованого корпусу. Вони звернулися з проханням відремонтувати приймальне відділення, що було зроблено нами в короткі терміни. На сьогоднішній день там чудовий ремонт, і це дає нам привід пишатися тим, що ми долучаємося до цього. Навіть не стільки навіть пишатися, скільки бути щасливими від того, що ці дітлахи на сьогоднішній день можуть отримувати якісне лікування в нормальних закладах.

Також Фонд братів Суркіс разом із ФК фактично побудували новітню амбулаторію на Гурівщині в Бучанському районі. Це перша амбулаторія, обладнана сучасними апаратами. Тобто ми разом із клубом, із нашими хлопцями робимо це за власний кошт, ніхто нас не примушує до цього. Ми просто хочемо, щоб нарешті закінчилася ця війна й ми жили в щасливій країні, відбудовували її разом, а наші хлопці з «Динамо» давали би нові емоції для вболівальників, і це був би ковток свіжого повітря навіть зараз, під час цієї жахливої війни.

© ФК Динамо Київ

Олександр ШОВКОВСЬКИЙ, головний тренер «Динамо»:

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- Усе те, що відбувається в нашій країні, накладає великий відбиток на відчуття, на емоції. І кожного разу, коли ми бачимо наслідки дій агресора проти нашої країни, це викликає дике обурення стосовно цієї ситуації. У кожного є індивідуальні негативні емоції стосовно цього, тому що вони не лише з Києва, а представляють різні регіони нашої країни. Є постраждалі і там, і там, і в тому місті, і в тому районі...

Я знаю, що допомога не закінчується, але вона точкова. Як, наприклад, те, що робить наше керівництво і вже зробило тут, безумовно. Хоча це лише один із тих проектів, за який взяли на себе відповідальність брати Суркіс та їхній фонд. І вони, як сказав Григорій Михайлович, беруть відповідальність на себе й роблять це. Можна було б піти різними шляхами, але це неправильно. Ми не можемо споживати щастя, якщо не відтворюємо це. І саме така ініціатива має бути прикладом для всіх.

А хлопці, безумовно, виходячи на футбольне поле, хочуть дарувати емоції вболівальникам, нашим людям, чого зараз не вистачає в нашій країні. І будь-яка ініціатива має нести позитивний приклад для всіх - я в цьому повністю погоджуюся з Григорієм Михайловичем. Хлопці також із великим задоволенням роблять свої пожертви, щоб на кожному моменті, етапі, напрямку ми робили щось, щоб покращувати життя людей.

© ФК Динамо Київ

Олександр УРІН, голова комісії з реорганізації НДСЛ «Охматдит»:

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- Перше, що хочу сказати, що за майже 30 років, що минули з того часу, як наша поліклініка була приєднана до «Охматдиту», жодних ремонтних робіт тут не відбувалося. Зараз триває один із етапів відновлення, і завдяки Фонду братів Суркіс виконані ремонтні роботи на площі приблизно 500 квадратних метрів, а це 13-15 лікарняних кабінетів і оздоблення коридорів, санвузлів тощо. Це приміщення, де будуть приймати дітей із орфанними захворюваннями, також це кабінети булезного епідермолізу, а дерматологи тепер можуть надавати всю необхідну допомогу в приємних комфортних умовах. Також тут було створено алергоцентр, куди зможуть звертатися діти з різними алергічними захворюваннями й отримувати якісну допомогу від спеціалістів.

Чесно кажучи, ми не рахуємо, скільки пацієнтів можемо приймати щоденно. Але можете бути певними, що ми приймемо всіх, хто цього потребує. Приміром, ті ж кабінети булезного епідермолізу будуть у нас ледь не єдиними по всій Україні, тож будемо приймати як дітей, так і дорослих, хто має подібні проблеми. Також наш центр орфанних захворювань є реферним, тож усі найважчі пацієнти будуть потрапляти саме до нас. Завдячуючи допомозі Фонду братів Суркіс тепер ми можемо робити це в комфортних умовах.

Сподіваємося, що наша подальша співпраця триватиме. Самі розумієте, меморандум - це не якийсь підписаний договір, а домовленість про співпрацю в майбутньому. Потрібно відзвітувати перед Фондом, як використовуються ці приміщення й що тут надається дійсно якісна допомога . Зараз ми вже обговорюємо чіткі нюанси - тож будемо відновлювати нашу поліклініку в цілому. У нас ще є багато чого, що потребує покращення (посміхається).

© ФК Динамо Київ

І найголовніше, що хочеться зазначити. Це не просто ремонт одного з лікувальних відділень чи благодійність. Це — прояв солідарності, відповідальності та турботи про тих, хто потребує допомоги вже сьогодні. Тут щодня лікуються діти зі складними та рідкісними захворюваннями. ФК «Динамо» (Київ) та Фонд братів Суркіс пишаються, що створили для них гідні, безпечні й функціональні умови, які відповідають рівню «Охматдиту».

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