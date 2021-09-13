"Форма - відмінна, навантаження - неймовірні, графік - важкий": промоутер розкрив деталі підготовки Усика до бою із Джошуа

Подробиці з перших вуст.

Олександр Красюк, промоутер українського боксера Олександра Усика, поділився деталями підготовки свого клієнта до бою проти чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

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"Олександр - у відмінній формі, команда перебуває в дуже позитивному стані. Емоції близькі до щастя, незважаючи на те, що навантаження там - неймовірні, режим - дуже щільний, графік - важкий, робота відбувається з ранку до вечора.

Але цю роботу люди навчилися робити так, що від неї ще отримують задоволення. Як результат, є не психічне напруження, а жарти, розслаблення, видно командну роботу.

Ще будуть спаринги до кінця наступного тижня. 20 вересня ми відлітаємо до Великої Британії. У вівторок буде пресконференція і далі почнеться цілий ряд медійних заходів, які будуть передувати самому поєдинку", - сказав Красюк.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Джошуа назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі.

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