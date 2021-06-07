Роздмуханий Росією скандал щодо форми збірної України на Євро-2020: як УЄФА та США "поставили на місце" Москву

Апеляції до УЄФА через карту України з Кримом є абсолютно марними, зазначив очільник УАФ Андрій Павелко.

6 червня національна збірна України з футболу представила ігрову форму до Чемпіонату Європи-2020. Начебто нічого особливого — звичайний організаційний момент напередодні турніру. Проте нова форма викликала значний резонанс у Мережі і обурення у країни-агресора. Все тому, що на футболках гравців зображена карта України, включно з Кримом, та написи "Слава Україні" і "Героям слава".

Як одяг українських футболістів привернув до себе увагу Європи, читайте у матеріалі ТСН.ua.

"Виття на болотах": реакція Росії

Український Крим на футболках українських футболістів обурив росіян, незважаючи на те, що півострів є міжнародно визнаною частиною нашої держави, а РФ незаконно окупувала його у 2014 році.

Так, офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Київ, що "українська футбольна команда на своїй формі приєднала територію України до Криму".

"Що стосується горезвісних націоналістичних кричалок, які так само будуть тішити глядачів ЧЄ з футболу, як і частина екіпіровки українських спортсменів, то це чергова спроба державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло, яке у багатьох в Україні і за її межами асоціюється з Українською повстанською армією і Степаном Бандерою", — написала вона.

Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищев закликав заборонити нову форму української збірної через зображену на ній карту країни з Кримом.

"Я сподіваюся, що цю форму заборонять. Це вислів якоїсь політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Більш того, наші команди можуть зустрітися", — цитує Свищева "Чемпионат".

Також Свищев запропонував Росії виступити в формі з картою Російської імперії. Крім того, він пригрозив Україні втратою Львова та Закарпаття.

"Як би УЄФА не відчинив скриньку Пандори: Угорщина може прийти з претензією на Західну Україну, Польща — на Львів", — зазначив Свищев.

Колишній чемпіон світу з боксу росіянин Микола Валуєв назвав нову форму збірної України спробою політизувати спорт, заявивши, що Крим — територія Російської Федерації.

"Це спроба політизувати спорт, це некрасиво. Можна припустити, що у Криму проживають громадяни з російським паспортом, які будуть підтримувати збірну України. Тут є певна хитрість. Треба розуміти, що вони мали на увазі, як це тлумачити. Подія ж може мати подвійне дно. Політика — така річ, в якій є і подвійні, і потрійні стандарти. Мріяти можна скільки завгодно, але Крим - територія Російської Федерації. Це не обговорюється", — цитує Валуєва "Чемпионат".

Здивувала адекватна позиція у Росії

Хоча серед росіян лунали і адекватні думки. Так, відомий російський журналіст, коментатор та блогер Василь Уткін розповів про своє ставлення щодо форми збірної України. Коментатор озвучив здивування, чому б через цей інцидент мав би виникнути міжнародний скандал.

"Подивіться, які країни офіційно визнали Крим російським. Там немає жодної країни-учасниці чемпіонату Європи. Наприклад, власного погляду на державні кордони ні в УЄФА, ні у ФІФА зроду не було. І це принцип (в ньому якраз частково і полягає так званий "спорт поза політикою"): ці організації віддзеркалюють точку зору на це ООН. ООН визнає Україну в тих межах, які зараз нанесені на форму збірної цієї країни. Так що я абсолютно не бачу тут підстав для міжнародної бучі. Поправте мене, якщо я помиляюся", — зазначив Уткін.

Росія відмовиться від участі на Євро?

Як повідомляє sport.ua, збірна Росії може відмовитися від участі в Євро-2020. І причиною цього може стати саме українська форма.

"За інформацією джерела, близького до РФС, в Росії всерйоз розглядається варіант рішення, що їхня збірна із футболу відмовиться від участі в Євро-2020, демонструючи тим самим протест проти того, що УЄФА затвердила нову форму збірної України", — йдеться в повідомленні.

Українська форма — з українським Кримом

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, коли виникла ідея розмістити на футболки наших збірників карту з Кримом.

"Багато, хто з вас запитував, як виникла ідея такого дизайну форми. Розповім. Це сталося на історичному матчі Україна — Португалія, де наша збірна завоювала перемогу над чинним чемпіоном Європи, яка забезпечила нам пряму путівку на Євро-2020. Команда Андрія Шевченка виступатиме на Євро-2020 з оберегом-картою України, на якій звичайно ж є Крим, Донецьк, Луганськ та всі інші наші міста та села", — розповів Павелко.

За його словами, апеляції до УЄФА є марними, адже Україна узгодила це питання з відповідними службами УЄФА задовго до презентації.

"Але форма була погоджена задовго до презентації, тому розмови про можливу заборону з боку УЄФА на її використання абсолютно безпідставні", — запевнив Павелко.

Відомий український тренер Мирон Маркевич дав гідну відсіч російським "експертам", порадивши зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними.

"Передусім, хотілося б порадити цим "експертам" краще зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором і без гімну. А їхні нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики. Адже це ж саме росіяни окупували нашу територію, а тепер ще сміють щось коментувати і рекомендувати. ...силует України буде надавати сил нашим гравцям, адже вони будуть битися за всю Україну: від Сімферополя і Севастополя — до Києва, від Донецька і Луганська — до Ужгорода", — цитує Маркевича Meta-ratings.

Українські вболівальники у Мережі також підтримали ініціативу та засудили агресію росіян.

Проте зрідка лунали і критичні заяви. Наприклад, ексфутболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко заявив, що "нова форма — це чергова дурість наших політиків".

"Це все влаштували потворні політики, у яких один або два відсотки в народі. Я б їх сильно бив палицями", — вважає Леоненко.

Реакція УЄФА і підтримка США

Тим часом в УЄФА підтвердили слова очільника УАФ Андрія Павелка. Жодних претензій до України щодо форми бути не може.

"Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосовуваних правил стосовно екіпірування", — наводить слова пресслужби УЄФА Спорт-Экспресс.

Пресслужба посольства Сполучених Штатів Америки відреагувала на презентацію нової форми збірної України з футболу.

"Нам подобається нова форма. Слава Україні", — сказано в повідомленні.

Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна

Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 7, 2021

Скандал із гаслом "Слава Україні" на Чемпіонаті світу-2018

Вперше на формі національної команди гасло "Слава Україні" з’явилося у 2018 році. Тоді росіяни уже апелювали до УЄФА, проте Українська асоціація футболу завчасно узгодила це питання з Союзом футбольних європейських асоціацій.

Проте під час Чемпіонату світу, фінальна частина якого проводилася у Росії і на яку Україна так і не потрапила, через "Слава Україні" виник скандал.

Гравець збірної Хорватії і екс"динамівець" Домагой Віда разом зі своїй колишнім одноклубником Огнєном Вукоєвичем після перемоги над Росією записали відеозвернення в роздягальні хорватської збірної. На ньому Віда вигукує "Слава Україні", а Вукоєвич додає: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну".

Відео викликало шквал критики у Росії, яка закликала ФІФА покарати хорватів. Натомість в Україні заявили про підтримку своїх колишніх легіонерів. Президент тодішньої ФФУ (тепер УАФ) Андрій Павелко пообіцяв відшкодувати, як юридично так і матеріально, Огнєну та Віді усі збитки, які могли бути завдані ФІФА та хорватською федерацією.

Домагой Віда отримав попередження від дисциплінарного комітету ФІФА. Огнєн Вукоєвич отримав більш серйозне покарання. Хорватський футбольний союз виключив його зі складу офіційної делегації на ЧС-2018 та тренерського штабу.

"Слава Україні": історія гасла

Попри намагання росіян переконати міжнародну спільноту в тому, що гасло "Слава Україні" — "Героям слава" пов'язане з нацизмом, історична правда є зовсім іншою. Це вітання з'явилося на Західній Україні ще на початку ХХ століття. Стало популярним під час національно-визвольних змагань 1917-1922 років. Наприклад, у наказі генерала армії УНР Михайла Омеляновича-Павленка йдеться: "Всім частинам армії на похвалу за службу Україні відповідати: "Слава Україні".

Гасло "Слава Україні" вживали і герої "Холодного яру". Після втрати державності воно поширилося серед українських підпільних організацій, на теренах, які відійшли під владу Польщі, а згодом — в ОУН-УПА.

Від часів боротьби за незалежність України 1989-1991 років і до сьогодні гасло знову стало популярним. 2018 року Верховна Рада запровадила вітання "Слава Україні! — Героям слава!" у ЗСУ та Національній поліції.

Новини світу: УЄФА, у відповідь на гучне обурення Москви, схвалила форму збірної України Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання