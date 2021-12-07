Фортуна раптово повернулася: в Парагваї команда здійснила камбек на 99-й хвилині і в 34-й раз стала чемпіоном країни

Фортуна раптово повернулася: в Парагваї команда здійснила камбек на 99-й хвилині і в 34-й раз стала чемпіоном країни

"Серро Портеньо" вирвав нічию програючи 2:0 в основний час.

В рамках останньої туру "Клаусура-2021" - осінньої першості Парагваю - "Серро Портеньо" зіграв внічию з "Гуарані" (2:2) і в 34-й раз став чемпіоном країни.

Перед останнім туром Гуарані відставав на 2 очки від Серро Портеньо – відповідно гостей влаштовувала і нічия, а столичній команді потрібна була лише перемога. Серро Портеньо дуже швидко залишився вдесятьох, а на 51-й хвилині рахунок був 2:0 на користь "Гуарані".

Але на 99-й та 101-й хвилині "Серро Портеньо" забив два голи та випередив свого суперника у таблиці на два очки. Команди завершували матч у усічених складах, з обох боків було вилучено по два гравці (у Гуарані одним з них став воротар Гаспар Сервіо).

На правах чемпіона "Серро Портеньо" у 2022 році зіграє у груповому етапі Кубка Лібертадорес поряд із переможцем Апертури-2021 (весняний чемпіонат Парагваю), клубом "Лібертад".

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