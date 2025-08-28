Форвард "Динамо" та збірної України може стати одноклубником Циганкова в Іспанії

Владислав Ванат / © ФК Динамо Київ

Нападник київського "Динамо" та збірної України Владислав Ванат невдовзі може перейти до іспанської "Жирони".

За інформацією авторитетного каталонського журналіста Ніла Соли, "Жирона" та "Динамо" сподіваються найближчим час завершити угоду.

За трансфер 23-річного українця клуб Ла Ліги заплатить 15 мільйонів євро. Також "Динамо" отримає відсоток від наступного продажу гравця.

Сола підтвердив, що Владислав уже погодив контракт з "Жироною" на п'ять років.

Інформацією щодо потенційного трансферу Ваната до іспанського клубу також поділився Telegram-канал Динамо Київ Inside.

"Інформація про фіналізацію трансферу Владислава Ваната до "Жирони" близька до істини. Перша пропозиція в 9 млн євро була відхилена, враховуючи клаусулу гравця у сумі 20 млн євро.

Проте два дні тому разом із активним включенням у процес Пере Гвардіоли, тиску гравця та його сімейного і агентського оточення – "Динамо" с "Жироною" досягли консенсуальних 15 млн євро та 20 відсотків з подальшого sell-on.

На поточну годину предметом підпису є дві обставини – особисті умови контракту Ваната та іспанців, кількість траншів до Києва. Президент киян вимагає максимум 2 (8+7) упродовж календарного року, іспанці пропонують 3 х 5 упродовж 1,5 сезонів. Причина відсутності Ваната у сьогоднішній заявці на матч – обопільне бажання зберегти гравця від травм", – йдеться в дописі.

Минулого сезону Ванат провів 45 матчів за "Динамо" в усіх турнірах, відзначившись 21 забитим м'ячем та 9 гольовими передачами. Владислав став найкращим бомбардиром УПЛ-2024/25.

Раніше головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський повідомив, що Ванат не зіграє в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи проти "Маккабі" Тель-Авів, який відбудеться у четвер, 28 серпня, в польському Любліні.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Маккабі" Тель-Авів. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Перший поєдинок між командами відбувся 21 серпня у сербському місті Бачка-Топола і завершився поразкою чемпіона України з рахунком 1:3.

Нагадаємо, у складі "Жирони" виступає український півзахисник Віктор Циганков, який перейшов туди з "Динамо" у січні 2023 року. Також за "біло-червоних" грає український воротар Владислав Крапивцов.