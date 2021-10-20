Форвард "Лестера" оформив покер у матчі проти "Спартака" та встановив рекорд Ліги Європи (відео)

Петсон Дака приніс "лисицям" перемогу в надрезультативному поєдинку, який відбувся в Москві.
Нападник англійського "Лестера" Петсон Дака став героєм виїзного матчу 3-го туру групового раунду Ліги Європи з московським "Спартаком". 23-річний форвард збірної Замбії зробив покер (забив чотири голи - прим.), що дозволило гостям святкувати перемогу з рахунком 4:3.
Зазначимо, що в першому тайму підопічні Брендана Роджерса поступалися в два м'ячі - за москвичів відзначилися Олександр Соболєв і Джордан Ларссон.
Проте далі настав зірковий час Петсона Дака. Він чотири рази вразив ворота російського клубу, причому перші три м'ячі форвард забив протягом 9 хвилин ігрового часу (45', 48', 54'). Це найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи після ребрендингу турніру з Кубка УЄФА в 2009 році.
Patson Daka's nine-minute hat-trick is the fastest hat-trick in the #UEL since the competition's rebrand in 2009/10.— Squawka Football (@Squawka) October 20, 2021
And it was lucky he added a fourth. https://t.co/oSqNDAM04k
На 79-й хвилині Дака забив четвертий голу у ворота "Спартака", перетворивши свій хет-трик на покер. Гол Соболєва на 86-й хвилині вже не врятував російську команду від поразки.
Огляд матчу "Спартак" - "Лестер"
- Після перемоги "Лестер" (4 очки) обійшов "Спартак" (3 бали) в турнірній таблиці групи С.
- Несподіваним лідером є польська "Легія" (6 пунктів), яка 21 жовтня в третьому турі на виїзді зустрінеться з "Наполі" (1 бал).
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