Форвард молодіжної збірної України Ванат отримав дискваліфікацію перед плейоф Євро-2023

Владислав не допоможе "синьо-жовтим" у чвертьфінальному поєдинку.

УЄФА дискваліфікував нападника молодіжної збірної України (U-21) Владислава Ваната на два поєдинки через його витівку в матчі 2-го туру групового етапу Євро-2023 проти команди Румунії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

У грі проти румунів 21-річний форвард київського "Динамо" заробив пряму червону картку на останніх хвилинах зустрічі за те, що штовхнув футболіста румунської команди.

За цей вчинок УЄФА відсторонив Ваната на два поєдинки. Владислав пропустив матч заключного туру групового раунду з Іспанією, а також не зможе зіграти у чвертьфіналі, куди пробилася команда Руслана Ротаня.

Молодіжна збірна України набрала 7 очок за підсумками групового етапу Євро-2023 та з другого місця вийшла до плейоф, поступившись Іспанії лише через різницю забитих і пропущених голів.

На груповій стадії континентальної першості наша "молодіжка" перемогла Хорватію (2:0), вирвала перемогу над Румунією (0:1) та на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією (2:2).

У чвертьфіналі українці зустрінуться з переможцем квартету D, який наразі з 6 очками після двох матчів очолює збірна Франції. Суперник "синьо-жовтих" у першому раунді плейоф визначиться у середу, 28 червня.

Поєдинок 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 за участю збірної України відбудеться в неділю, 2 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Фінальна частина Євро-2023 (U-21) триватиме до 8 липня в Грузії та Румунії. Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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