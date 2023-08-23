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Форвард "Шахтаря" переніс операцію та вибув на тривалий термін

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Форвард "Шахтаря" переніс операцію та вибув на тривалий термін

Лассіна Траоре / Фото: ФК Шахтар

Лассіна Траоре пропустить осінню частину сезону.

Нападник "Шахтаря" Лассіна Траоре через травму більше не зможе допомогти донецькому клубу до кінця цього року.

Як повідомив офіційний сайт "гірників", у 22-річного форварда діагностували відрив сухожилля чотириголового м'яза стегна.

У вівторок, 22 серпня, Траоре успішно прооперували в профільній клініці у Фінляндії. Зазначається, що він пропустить осінню частину сезону.

Лассіна перейшов до "Шахтаря" влітку 2021 року з амстердамського "Аякса". У вересні 2021 року він серйозно травмував коліно в матчі Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера". Тоді Траоре переніс операцію та вибув з гри на 10 місяців.

Нападник збірної Буркіна-Фасо став єдиним легіонером, який не залишив "Шахтар" після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

Загалом Траоре провів за донеччан 48 матчів, у яких забив 17 м'ячів. Цього сезону Лассіна взяв участь у 3 поєдинках чемпіонату України і відзначився 2 голами.

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Дата публікації
Перегляди
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