Форвард "Шахтаря" перейшов до клубу з другого дивізіону чемпіонату Польщі

Богдан В'юнник вирішив продовжити кар'єру в складі гданської "Лехії".
Український нападник донецького "Шахтаря" Богдан В'юнник став гравцем польської "Лехії".
Про підписання 21-річного українця гданський клуб оголосив на своєму офіційному сайті.
Повідомляється, що В'юнник перебрався до "Лехії" у статусі вільного агента. Перед цим він достроково розірвав контракт із "Шахтарем".
Угода Богдана з польською командою розрахована до 30 червня 2028 року.
Цього сезону В'юнник провів шість матчів за "Шахтар" у чемпіонаті України, забив один гол і віддав два асисти.
Востаннє він виходив на поле у складі донецького клубу ще 16 вересня 2023 року в матчу УПЛ проти "Оболоні".
Зазначимо, що "Лехія" наразі посідає друге місце у другому за силою дивізіоні Польщі та претендує на підвищення в класі.
Нагадаємо, влітку минулого року В'юнник у складі молодіжної збірної України (U-21) дійшов до півфіналу молодіжного Євро-2023, завдяки чому наша національна команда вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.
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