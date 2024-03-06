Форвард "Шахтаря" перейшов до клубу з другого дивізіону чемпіонату Польщі

Український нападник донецького "Шахтаря" Богдан В'юнник став гравцем польської "Лехії".

Про підписання 21-річного українця гданський клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що В'юнник перебрався до "Лехії" у статусі вільного агента. Перед цим він достроково розірвав контракт із "Шахтарем".

Угода Богдана з польською командою розрахована до 30 червня 2028 року.

Цього сезону В'юнник провів шість матчів за "Шахтар" у чемпіонаті України, забив один гол і віддав два асисти.

Востаннє він виходив на поле у складі донецького клубу ще 16 вересня 2023 року в матчу УПЛ проти "Оболоні".

Зазначимо, що "Лехія" наразі посідає друге місце у другому за силою дивізіоні Польщі та претендує на підвищення в класі.

Нагадаємо, влітку минулого року В'юнник у складі молодіжної збірної України (U-21) дійшов до півфіналу молодіжного Євро-2023, завдяки чому наша національна команда вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

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