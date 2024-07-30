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Форвард збірної України Яремчук офіційно перебрався до переможця єврокубка

Форвард збірної України Яремчук офіційно перебрався до переможця єврокубка

Роман Яремчук / Фото: Associated Press

Роман виступатиме за грецький "Олімпіакос".

Український нападник Роман Яремчук став гравцем грецького "Олімпіакоса".

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу з міста Пірей.

Термін контракту та фінансові умови угоди не розголошуються.

Раніше грецькі ЗМІ повідомляли, що бельгійський "Брюгге" отримає за трансфер 28-річного українця близько 5 мільйонів євро з урахування бонусів, а Яремчук підпише контракт на 4 роки і зароблятиме 1,5 мільйона євро за сезон.

Роман виступав за "Брюгге" від літа 2022 року, коли перейшов з португальської "Бенфіки" за 17 млн євро.

Минулий сезон він провів на правах оренди у складі іспанської "Валенсії", забивши 4 голи у 29 матчах. 

"Олімпіакос" у сезоні-2023/24 фінішував на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату Греції і став переможцем третього за престижністю єврокубку – Ліги конференцій.

Цього літа Яремчук у складі збірної України брав участь у фінальному турнірі Євро-2024, де зіграв три матчі та забив один гол.

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