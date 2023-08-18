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Форвард збірної України Яремчук оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Форвард збірної України Яремчук оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій (відео)

Роман Яремчук / Фото: twitter.com/ClubBrugge

Український нападник допоміг "Брюгге" повторно розгромити ісландський "Акюрейрі".

Український форвард бельгійського "Брюгге" Роман Яремчук відзначився хет-триком у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з ісландським "Акюрейрі".

27-річний українець вийшов у стартовому складі та допоміг своїй команді розгромити суперника з рахунком 1:5.

Яремчук забив третій, четвертий і п'ятий голи "Брюгге" у цьому поєдинку.

Перший гол Яремчука на 57-й хвилині

Другий гол Яремчука на 65-й хвилині

Третій гол Яремчука на 75-й хвилині

Зазначимо, що в першому матчі українець також ефектно забив у ворота "Акюрейрі". Той поєдинок аналогічно завершився перемогою "Брюгге" з рахунком 5:1.

Тож за підсумками двох зустрічей бельгійський колектив виграв з рахунком 10:2. У раунді плейоф відбору Ліги конференцій команда Яремчука позмагається за вихід до групового етапу з іспанською "Осасуною".

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Дата публікації
Перегляди
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