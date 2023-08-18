Форвард збірної України Яремчук оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій (відео)

Український форвард бельгійського "Брюгге" Роман Яремчук відзначився хет-триком у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з ісландським "Акюрейрі".

27-річний українець вийшов у стартовому складі та допоміг своїй команді розгромити суперника з рахунком 1:5 .

Яремчук забив третій, четвертий і п'ятий голи "Брюгге" у цьому поєдинку.

Перший гол Яремчука на 57-й хвилині

GOAL! KA Akureyri 0-3 Club Brugge (57 Roman Yaremchuk) Top: 1-8 pic.twitter.com/0OUJAyMGlP — SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023

Другий гол Яремчука на 65-й хвилині

GOAL! KA Akureyri 1-4 Club Brugge (65 Roman Yaremchuk) Top: 2-9 pic.twitter.com/AoHWBEWArr — SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023

Третій гол Яремчука на 75-й хвилині

GOAL! KA Akureyri 1-5 Club Brugge (75 Roman Yaremchuk) Top: 2-10

hattrick pic.twitter.com/4XdO5pQQNa — SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023

Зазначимо, що в першому матчі українець також ефектно забив у ворота "Акюрейрі". Той поєдинок аналогічно завершився перемогою "Брюгге" з рахунком 5:1.

Тож за підсумками двох зустрічей бельгійський колектив виграв з рахунком 10:2 . У раунді плейоф відбору Ліги конференцій команда Яремчука позмагається за вихід до групового етапу з іспанською "Осасуною".

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