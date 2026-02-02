ТСН у соціальних мережах

Форвард збірної України Яремчук змінив клуб – подробиці трансферу

Роман виступатиме в оренді за французький "Ліон".

Роман Яремчук

Роман Яремчук / facebook.com/olympiquelyonnais

Французький "Ліон" оформив перехід форварда грецького "Олімпіакоса" та збірної України Романа Яремчука.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Ліона".

Сторони домовилися про оренду 30-річного українця до завершення поточного сезону з можливістю викупу за п'ять мільйонів євро.

У складі французького клубу Яремчук гратиме під 77-м номером.

Наразі "Ліон" посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції. Команда Паулу Фонсеки виграла загальний етап Ліги Європи, набравши 21 очко у восьми матчах.

Додамо, що "Олімпіакос" купив Яремчука влітку 2024 року з бельгійського "Брюгге" за 3,5 млн євро. Відтоді він забив 14 голів та віддав 4 асисти у 48 матчах за грецький клуб.

