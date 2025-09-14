Форвард збірної України Ванат забив гол у дебютному матчі за "Жирону"

Владислав Ванат / © ФК "Жирона"

Український нападник Владислав Ванат забив гол у дебютному матчі за "Жирону".

23-річний українець вийшов у стартовому складі на поєдинок 4-го туру Ла Ліги проти "Сельти" і вже на 12-й хвилині відкрив рахунок у грі, яка наразі триває.

Ванат відгукнувся на передачу Івана Мартіна та з правого флангу штрафного майданчика точно пробив у дальній кут.

Додамо, що Ванат лише 1 вересня перейшов до каталонського клубу з київського "Динамо", підписавши контракт на п'ять сезонів.

Зазначимо, що у складі "Жирони" виступають ще два українці – півзахисник Віктор Циганков та голкіпер Владислав Крапивцов.

Циганков не потрапив до заявки на матч із "Сельтою" через пошкодження, а Крапивцов розпочав гру на лавці для запасних.

Нагадаємо, підопічні Мічела стартували у новому сезоні Ла Ліги з трьох поразок і наразі замикають турнірну таблицю.