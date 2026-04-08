Форвард збірної України вибув до кінця сезону через травму

У Владислава Ваната діагностували пошкодження підколінного сухожилля на лівій нозі.

Владислав Ванат / © Associated Press

Український форвард іспанської "Жирони" Владислав Ванат вибув до кінця сезону-2025/26 через травму.

Як повідомила пресслужба каталонського клубу, в 24-річного нападника діагностували пошкодження підколінного сухожилля на лівій нозі.

Через травму Ванат пропустить орієнтовно 10-12 тижнів. Таким чином, українець встигне відновитися не раніше початку підготовки до сезону-2026/27.

Владислав травмувався в матчі 30-го туру Ла Ліги проти "Вільярреала", який відбувся 6 квітня. Він вийшов у стартовому складі, а вже на 12-й хвилині був замінений через пошкодження.

Цього сезону Ванат відзначився 10 голами та 2 асистами в 29 матчах за "Жирону". Він є найкращим бомбардиром команди у сезоні чемпіонату Іспанії.

"Жирона" після перемоги над "Вільярреалом" (1:0) піднялася на 12-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 37 очок.

У наступному турі Ла Ліги каталонці, у складі яких також виступають український півзахисник Віктор Циганков та український воротар Владислав Крапивцов, 10 квітня на виїзді зіграють з мадридським "Реалом".

