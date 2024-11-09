Фотіс Кацікаріс прокоментував гру своєї команди після матчу з УНІКСом

У своєму виступі тренер відзначив як позитивні, так і негативні моменти гри, підкресливши, що цей матч став важливим етапом для його команди. Як повідомляє Sport Pulse, Кацікаріс вважає, що навіть у поразці можна знайти багато корисного для подальшого зростання та розвитку колективу.

Насамперед грецький фахівець привітав суперників із заслуженою перемогою: «Вітаю УНІКС із перемогою! Вони показали сильну гру, і результат на табло це підтверджує».

Незважаючи на підсумковий рахунок, наставник залишився задоволений настроєм і зусиллями своїх гравців. «Однак я хотів би особливо відзначити своїх баскетболістів за те, як вони боролися протягом усіх 40 хвилин гри. У нас були проблеми, але команда продемонструвала характер і старалася до останнього».

Однією з ключових складностей для «Астани» стала відсутність кількох важливих гравців через травми, що значно ослабило склад. «Ми зіштовхнулися з серйозними кадровими втратами. Травми кількох наших ключових гравців сильно вплинули на результат. Однак, незважаючи на це, хлопці трималися гідно і виконали важливі установки на гру», — сказав Кацікаріс.

Особливу увагу тренер приділив грі в захисті та боротьбі за підбори. За його словами, контроль над щитом був одним із завдань, яке його підопічні виконали на відмінно. «Одним із позитивних моментів стало те, що ми виграли боротьбу за підбори. Це дуже важливо для нас, оскільки контроль над щитом дозволяє диктувати темп гри і розвивати швидкі атаки. Ми змогли показати, що можемо тримати суперника в напрузі, попри їхню перевагу», — підкреслив тренер.

Однак четверта чверть виявилася непростою для «Астани». Сили команди почали вичерпуватися, і проблеми з травмами знову дали про себе знати. «У заключній чверті ми, на жаль, не змогли підтримувати той самий темп, що й на початку гри. Це пов’язано як із втомою, так і з тим, що у нас не було можливості зробити повноцінні заміни. Багато гравців провели на майданчику більше часу, ніж зазвичай», — прокоментував Кацікаріс.

Проте тренер не вважає поразку чимось катастрофічним. За його словами, подібні ігри допомагають краще зрозуміти слабкі сторони команди та дають цінний матеріал для роздумів. «Кожна гра, особливо проти сильного суперника, як УНІКС, дає нам досвід. Ми бачимо, де нам потрібно додати, де необхідно внести корективи. Для нас це можливість навчатися і ставати кращими», — зазначив він.

Фотіс Кацікаріс впевнений, що попри поточні труднощі, «Астана» рухається в правильному напрямку. Він відзначив, що на команду чекає серйозна робота над помилками, але при цьому підкреслив, що кожен матч приносить нові знання та досвід. «Цей матч ми повинні розглядати не як поразку, а як урок. Ми аналізуємо кожну помилку, кожну вдалість, щоб покращувати свою гру. Ми будемо використовувати цей досвід, щоб рухатися вперед і прогресувати», — підсумував тренер.

Таким чином, попри поразку, Фотіс Кацікаріс залишився задоволений самовіддачею своїх гравців і вважає, що цей матч став важливим етапом у розвитку команди. Тренер налаштований на подальшу роботу і впевнений, що «Астана» продовжить боротися за високі результати в майбутньому.