France Football назвав найкращого тренера 2024 року

Головного тренера мадридського "Реала" Карло Анчелотті визнали найкращим керманичем 2024 року за версією авторитетного журналу France Football.

65-річний італійський фахівець був оголошений переможцем у цій номінації під час урочистої церемонії вручення "Золотого м'яча", яка відбувається 28 жовтня в паризькому театрі Шатле.

Зазначимо, що сам приз Анчелотті ще не вручили, адже мадридський "Реал" вирішив бойкотувати церемонію.

Минулого сезону Карло разом з "вершковими" виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Суперкубок УЄФА.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" розпочалася о 20:00 за київським часом. Нагороду найкращому футболісту світу ще не вручили.

Нагадаємо, торік володарем "Золотого м'яча" став форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Саме Мессі належить абсолютний рекорд за кількістю виграних "Золотих м'ячів" – він отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Читайте також:

Не Лунін: став відомий найкращий воротар 2024 року за версією France Football

Організатори "Золотого м'яча" відреагували на рішення "Реала" бойкотувати церемонію

Стало відомо, яке місце посів Довбик у голосуванні за "Золотий м'яч-2024"