France Football оголосив ім'я володаря "Золотого м'яча-2022"

У понеділок, 17 жовтня, в паризькому театрі "Шатле" відбулася церемонія вручення "Золотого м'яча" 2022 року.

Приз найкращому футболісту світу за версією France Football отримав форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема.

Для 34-річного француза це перший "Золотий м'яч" у кар'єрі. Минулого сезону він у складі "вершкових" став переможцем іспанської Примери, а також виграв Лігу чемпіонів.

Додамо, що минулого року володарем "Золотого м'яча" став аргентинський форвард ПСЖ Ліонель Мессі. А 2020 року головним претендентом на нагороду був польський нападник Роберт Левандовські, але її вручення скасували через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" є Мессі, який отримував цей приз сім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Найближчий переслідувач аргентинця - португалець Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). За період від 2008 до 2021 року гегемонію Мессі та Роналду зумів перервати лише хорват Лука Модріч, який став володарем нагороди 2018 року.

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