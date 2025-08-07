- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 1 хв
France Football оголосив імена всіх номінантів на "Золотий м'яч-2025"
Представлено 30 претентентів на нагороду найкращому футболісту світу.
Журнал France Football представив список усіх номінантів на отримання "Золотого м'яча-2025".
Імена 30 гравців, які претендують на нагороду найкращому футболісту світу, було опубліковано на офіційній сторінці премії в соцмережі X.
Список номінантів на "Золотий-м'яч"-2025: Усман Дембеле (ПСЖ), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Джуд Беллінгем ("Реал"), Дезіре Дуе (ПСЖ), Дензел Дюмфріс ("Інтер"), Серу Гірассі ("Боруссія" Дортмунд), Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті"), Віктор Дьокереш ("Спортинг" / "Арсенал"), Ашраф Хакімі (ПСЖ), Гаррі Кейн ("Баварія"), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ), Роберт Левандовські ("Барселона"), Алексіс Макаллістер ("Ліверпуль"), Лаутаро Мартінес ("Інтер"), Скотт Мактоміней ("Наполі"), Кілліан Мбаппе ("Реал"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Жоау Невеш (ПСЖ), Педрі ("Барселона"), Коул Палмер ("Челсі"), Майкл Олісе ("Баварія"), Рафінья ("Барселона"), Деклан Райс ("Арсенал"), Фабіан Руїс (ПСЖ), Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Вінісіус Жуніор ("Реал"), Мохамед Салах ("Ліверпуль"), Флоріан Вірц ("Баєр" / "Ліверпуль"), Вітінья (ПСЖ), Ламін Ямаль ("Барселона").
Урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2025" відбудеться у понеділок, 22 вересня, в паризькому театрі Шатле.
Торік володарем "Золотого м'яча" став півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі. У голосуванні іспанець обійшов інших трьох фіналістів у номінації – Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".