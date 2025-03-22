Франція – Хорватія: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги націй

Переможець цього протистояння стане одним із суперників збірної України у відборі на чемпіонат світу 2026 року.

У неділю, 23 березня, збірна Франції прийме національну команду Хорватії в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на арені "Стад де Франс" у передмісті Парижа Сен-Дені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 20 березня у місті Спліт, хорвати обіграли французів з рахунком 2:0.

Де дивитися матч Франція – Хорватія

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Прогнози букмекерів на матч Франція – Хорватія

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають французьку збірну. На перемогу "Ле Бле" можна поставити з коефіцієнтом 1,43. Нічия – 4,75. Виграш "картатих" – 7,80.

А ось у двоматчевій дуелі аналітики вже віддають перевагу хорватам, вихід яких до півфіналу Ліги націй оцінений коефіцієнтом 1,47. Прохід французів до наступної стадії – 2,79.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги націй позмагається з тріумфатором чвертьфінального протистояння Нідерланди – Іспанія.

Крім того, переможець протистояння Хорватія – Франція стане одним із суперників збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на майбутній Мундіаль "синьо-жовті" також зіграють проти Ісландії та Азербайджану.

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