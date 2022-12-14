Франція – Марокко: стали відомі стартові склади на битву за путівку до фіналу ЧС-2022

Збірна Франції та Марокко оголосили стартові склади на матч 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу, який сьогодні, 14 грудня, відбудеться на стадіоні "Ель-Байт" в Ель-Хаурі.

Франція: Льоріс, Ернандес, Кунде, Конате, Варан, Фофана, Чуамені, Грізманн, Мбаппе, Демеле, Жиру

Марокко: Буну, Агерд, Мазрауї, Саїсс, Хакімі, Ель-Ямік, Унахі, Амрабат, Зієш, Буфаль, Ель-Несірі

Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

Додамо, що переможець матчу Франція – Марокко в фіналі ЧС-2022 зіграє з Аргентиною, яка в іншому півфіналі розгромила Хорватію.

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