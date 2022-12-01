Франція подала скаргу до ФІФА через скасований гол, який призвів до першої за 8 років поразки на ЧС

Французи переконані, що арбітр не мав права скасовувати взяття воріт після фінального свистка.

Федерація футболу Франції звернулася до ФІФА зі скаргою щодо скасованого гола нападника Антуана Грізманна в матчі заключного туру чемпіонату світу-2022 проти команди Тунісу.

Підопічні Дідьє Дешама зрівняли рахунок на останніх секундах матчу, проте вже після фінального свистка арбітр Меттью Конгер вирушив дивитися відеоповтор і, після перегляду епізоду на VAR, скасував взяття воріт. Таким чином, Туніс здобув перемогу – 1:0.

Французи вважають, що арбітр неправомірно скасував їхній гол, оскільки Туніс вже розіграв м'яч з центра поля і гра поновилася. А за таких обставин протокол VAR забороняє перегляд відеоповтору.

"Ми написали скаргу щодо гола Антуана Грізманна, який, на наш погляд, був помилково скасований. Ця скарга повинна бути відправлена до ФІФА протягом 24 годин після закінчення матчу", – цитує заяву французької федерації футболу Reuters.

У грі з Тунісом французи зазнали першої поразки на чемпіонатах світу за вісім років. До цього востаннє "Ле Бле" програвали ще у чвертьфіналі ЧС-2014 майбутньому тріумфатору Мундіалю – збірній Німеччини.

Незважаючи на поразку в заключному турі, Франція з 6 очками залишилася на першому місці групи D. В 1/8 фіналу "триколірні" 4 грудня зіграють проти Польщі.

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