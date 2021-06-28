Текстовий репортаж поєдинку на Національному стадіоні в Бухаресті.

У понеділок, 28 червня, збірні Франції та Швейцарії позмагаються за путівку до чвертьфіналу Чемпіонату Європи-2020.

Поєдинок відбудеться на Національному стадіоні в Бухаресті (Румунія). Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Франція - Швейцарія.

Переможець матчу Франція - Швейцарія в 1/4 фіналу вийде на тріумфатора дуелі Хорватія - Іспанія. Це буде перший чвертьфінальний поєдинок, він відбудеться 2 липня (19:00) у Санкт-Петербурзі.

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Франція пробилася в 1/8 фіналу з першого місця в групі F. "Триколірні" перемогли Німеччину (1:0), після чого зіграли внічию з Угорщиною (1:1) та Португалією (2:2).

Швейцарія виборола путівку до плейоф, посівши третє місцу у квартеті A. Команда Владіміра Петковича зіграла внічию з Уельсом (1:1), програла Італії (0:3) і перемогла Туреччину (3:1).

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