Франція та Хорватія визначили півфіналіста Ліги націй та суперника України у відборі на ЧС-2026 (відео)

"Ле Бле" оформили камбек після поразки в першій грі, у серії пенальті здобувши путівку до наступної стадії.

Збірна Франції перемогла національну команду Хорватії в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25. Основний час поєдинку на арені "Стад де Франс" у передмісті Парижа Сен-Дені завершився з рахунком 2:0 , після чого "Ле Бле" також виграли серію пенальті – 5:4.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 20 березня у місті Спліт, хорвати обіграли французів з рахунком 2:0.

Перший тайм другого матчу минув без забитих голів. А ось після перерви "Ле Бле" відкрили рахунок – на 52-й хвилині відзначився Майкл Олісе.

На 80-й хвилині французи забили вдруге – Усман Дембеле зрівняв рахунок у двоматчевій дуелі (2:2), перевівши гру до екстратаймів. Там команди не визначили переможця, тому справа дійшла до серії пенальті, де точнішими виявилися французи.

Таким чином, Франція вийшла до півфіналу Ліги націй, де позмагається з Іспанією. В іншому півфіналі зійдуться Німеччина і Португалія.

Крім того, команда Франції стала одним із суперників збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на майбутній Мундіаль "синьо-жовті" також зіграють проти Ісландії та Азербайджану.

Огляд матчу Франція – Хорватія

Буде додано незабаром.

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