Франція у серії пенальті здолала Португалію та вийшла до півфіналу Євро-2024 (відео)

За путівку до фіналу французи зіграють проти Іспанії.
Збірна Франції обіграла національну команду Португалії в матчі 1/4 фіналу Євро-2024 з футболу. Основний і додатковий час поєдинку на "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі завершився з рахунком 0:0, а у серії пенальті точнішими були французи.
Протягом перших 45 хвилин протистояння обидві збірні старалися діяти обережно, не наражаючи себе на зайвий ризик. По-справжньому гольові шанси почали виникати вже у другому таймі.
На 61-й хвилині португальців міг виводити вперед Бруну Фернандеш, але його удар з правого кута штрафного потягнув голкіпер французів Майк Меньян. Через кілька хвилин чудову нагоду відзначитися мав Вітінья, але з його ударом в один дотик з меж штрафного також впорався Меньян.
Невдовзі вже команда Дідьє Дешама відповіла низкою гольових нагод. На 66-й хвилині Рандаль Коло Муані вийшов один на один з голкіпером португальців Діогу Коштою, але Рубен Діаш у підкаті заблокував його удар. Через чотири хвилини близьким до голу був вже Едуардо Камавінга, але після його удару з кута воротарського м'яч зовсім трішки розминувся з дальньою стійкою.
На 74-й хвилині відзначитися також міг Усман Дембеле, який з правого флангу змістився в центр і обвідним ударом ледь не влучив у дальню "дев'ятку".
Незважаючи на чималу кількість небезпечних моментів, в основний час зустрічі команди голів не забили. Таким чином, гра перейшла до екстратаймів, де також не було визначено переможця.
Тож доля путівки до півфіналу вирішувалася у серії пенальті, яку виграли французи. "Ле Бле" реалізували всі п'ять своїх одинадцятиметрових – забивали Усман Дембеле, Юссуф Фофана, Жуль Кунде, Бредлі Баркола та Тео Ернандес.
Португальці ж були точними лише у трьох з чотирьох своїх спроб. М'яч у ворота відправили Кріштіану Роналду, Бернарду Сілва та Нуну Мендеш, тоді як Жоау Феліш припустився вирішальної хиби, влучивши у стійку.
Огляд матчу Португалія – Франція
Франція у півфіналі Євро-2024 позмагається з Іспанією, яка в 1/4 фіналу на останніх хвилинах екстратаймів вирвала у Німеччини путівку до наступної стадії.
Півфінальна гра Іспанія – Франція відбудеться у вівторок, 9 липня, у Мюнхені. Початок – о 22:00 за київським часом.
Іншу пару півфіналістів континентальної першості сформують переможці чвертьфінальних поєдинків Англія – Швейцарія та Нідерланди – Туреччина, які відбудуться у суботу, 6 липня.
Матеріал вийшов за підтримки нашого партнера української букмекерської компанії Favbet.
Читайте також:
Англія – Швейцарія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2024
Героя збірної Туреччини в 1/8 фіналу Євро-2024 дискваліфікували на два матчі: яка причина
Нідерланди – Туреччина: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2024