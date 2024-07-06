Франція у серії пенальті здолала Португалію та вийшла до півфіналу Євро-2024 (відео)

За путівку до фіналу французи зіграють проти Іспанії.

Збірна Франції обіграла національну команду Португалії в матчі 1/4 фіналу Євро-2024 з футболу. Основний і додатковий час поєдинку на "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі завершився з рахунком 0:0 , а у серії пенальті точнішими були французи.

Протягом перших 45 хвилин протистояння обидві збірні старалися діяти обережно, не наражаючи себе на зайвий ризик. По-справжньому гольові шанси почали виникати вже у другому таймі.

На 61-й хвилині португальців міг виводити вперед Бруну Фернандеш, але його удар з правого кута штрафного потягнув голкіпер французів Майк Меньян. Через кілька хвилин чудову нагоду відзначитися мав Вітінья, але з його ударом в один дотик з меж штрафного також впорався Меньян.

Невдовзі вже команда Дідьє Дешама відповіла низкою гольових нагод. На 66-й хвилині Рандаль Коло Муані вийшов один на один з голкіпером португальців Діогу Коштою, але Рубен Діаш у підкаті заблокував його удар. Через чотири хвилини близьким до голу був вже Едуардо Камавінга, але після його удару з кута воротарського м'яч зовсім трішки розминувся з дальньою стійкою.

На 74-й хвилині відзначитися також міг Усман Дембеле, який з правого флангу змістився в центр і обвідним ударом ледь не влучив у дальню "дев'ятку".

Незважаючи на чималу кількість небезпечних моментів, в основний час зустрічі команди голів не забили. Таким чином, гра перейшла до екстратаймів, де також не було визначено переможця.

Тож доля путівки до півфіналу вирішувалася у серії пенальті, яку виграли французи. "Ле Бле" реалізували всі п'ять своїх одинадцятиметрових – забивали Усман Дембеле, Юссуф Фофана, Жуль Кунде, Бредлі Баркола та Тео Ернандес.

Португальці ж були точними лише у трьох з чотирьох своїх спроб. М'яч у ворота відправили Кріштіану Роналду, Бернарду Сілва та Нуну Мендеш, тоді як Жоау Феліш припустився вирішальної хиби, влучивши у стійку.

Огляд матчу Португалія – Франція

Франція у півфіналі Євро-2024 позмагається з Іспанією, яка в 1/4 фіналу на останніх хвилинах екстратаймів вирвала у Німеччини путівку до наступної стадії.

Півфінальна гра Іспанія – Франція відбудеться у вівторок, 9 липня, у Мюнхені. Початок – о 22:00 за київським часом.

Іншу пару півфіналістів континентальної першості сформують переможці чвертьфінальних поєдинків Англія – Швейцарія та Нідерланди – Туреччина, які відбудуться у суботу, 6 липня.

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