Франція відмовилася приєднатися до дипломатичного бойкоту зимової Олімпіади у Пекіні: заява Макрона

Французький лідер переконаний у тому, що змагання не слід політизувати.

Франція не планує приєднуватися до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні.

Відповідну заяву президент країни Еммануель Макрон озвучив у четвер, 9 грудня, повідомляє ВВС.

Французький лідер переконаний у тому, що змагання не слід політизувати. Він також заявив, що надає перевагу діям, які мають "корисний ефект".

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"Щоб було зрозуміло: або ви повністю бойкотуєте і не відправляєте спортсменів, або намагаєтеся змінити ситуацію корисними діями, - наголосив Макрон і продовжив, - Я не думаю, що ми маємо політизувати ці теми, особливо якщо йдеться про незначні та символічні кроки".

Президент країни додав, що Франція працюватиме з Міжнародним олімпійським комітетом над хартією захисту спортсменів.

Цього тижня США, Велика Британія, Канада та Австралія заявили, що не відправлятимуть представників своїх урядів на зимові Ігри на знак протесту проти порушень прав людини в Китаї.

Вони нагадали, зокрема, про жорстоке поводження з уйгурами та іншими меншинами, придушення політичних свобод у Гонконгу та занепокоєння добробутом китайської тенісистки Пен Шуай, яка зникла з поля зору, коли звинуватила експрем'єра КНР у зґвалтуванні.

У Китаї пообіцяли, що країни, котрі оголосили змаганням дипломатичний бойкот, "заплатять за свої помилкові дії".

Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що візьме участь у відкритті зимових Олімпійських ігор, які відбудуться у Пекіні в період від 4 до 20 лютого.

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