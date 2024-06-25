Франція втратила перемогу над Польщею та з другої позиції пробилася до плейоф Євро-2024 (відео)

Збірна Франції зіграла внічию команду Польщі в матчі заключного третього туру групи D фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді завершився з рахунком 1:1 .

Підопічні Дідьє Дешама вийшли вперед на початку другого тайму. На 55-й хвилині арбітр призначив пенальті за фол Якуба Ківьора проти Усмана Дембеле у штрафному майданчику, а Кіліан Мбаппе з 11-метрової позначки не схибив.

Для Мбаппе це перший гол в кар'єрі на чемпіонатах Європи. Він вперше зіграв на турнірі у захисній масці після того, як зламав ніс під час поєдинку стартового туру Євро-2024 проти Австрії.

Однак втримати перемогу "Ле Бле" не зуміли. На 76-й хвилині вже поляки заробили пенальті – Дайот Упамекано сфолив у власному штрафному проти Кароля Свідерського.

Із першої спробив Роберт Левандовські не переграв Майка Меньяна, але голкіпер французів заступив за лінію, тому рефері наказав перебити 11-метровий. Своїм другим ударом з позначки Левандовські зрівняв рахунок у зустрічі.

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Огляд матчу Франція – Польща

Буде додано незабаром.

В іншому матчі останнього туру групи D збірна Австрії феєрично "перестріляла" команду Нідерландів (3:2).

Таким чином, Австрія з 6 очками сенсаційно стала переможцем групи D і з першого місця вийшла до плейоф. Франція (5 балів) пробилася до 1/8 фіналу з другої позиції, а Нідерланди (4 пункти) – з третьої.

Польша, яка програла два перші матчі на Євро-2024 та достроково втратила шанси на вихід до плейоф, з одним очком фінішувала останньою у квартеті D та вилетіла з турніру.

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