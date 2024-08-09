Французька легкоатлетка освідчилася своєму хлопцю після забігу на Олімпіаді-2024: зворушливе відео

Французька легкоатлетка Аліс Фіно освідчилася своєму коханому після забігу на 3000 м з перешкодами на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

33-річна спортсменка фінішувала четвертою та встановила рекорд Європи. Одразу після забігу Аліс підійшла до свого хлопця, який уболівав за неї на трибунах, стала на коліно та подарувала йому спеціальну шпильку. Потім пара міцно обійнялася. Уболівальники відреагували на вчинок Фіно гучними оплесками.

До вашої уваги відео цього надзвичайно зворушливого моменту.

Alice Finot en los 3000 con obstáculos quedó en cuarto puesto, récord de Europa y pidió la mano de su novio... una francesa chingona!#Paris2024 #OlympicGames #LCDLFMX2 #Monterrey #AliceFinot pic.twitter.com/xgMxTMSeR1 — Jose Manuel Flores (@tw_jmf) August 7, 2024

"Мені не подобається робити щось, як усі. Він ще не освідчився мені, і я подумала, що, можливо, цей крок залежить від мене. Сказала, що зроблю це, якщо пробіжу менше, ніж за дев'ять хвилин.

Це моє щасливе число, тому що ми разом уже дев'ять років… Я вручила йому шпильку, на якій було написано: "Кохання в Парижі", – сказала Фіно.

Аліс завершила свій забіг з результатом 8:58.67 хвилини. Щоб стати бронзовою призеркою, їй не вистачило півтори секунди.

В Олімпійських іграх-2024 беруть участь 10 500 атлетів із 206 країн. Загалом буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Змагання у столиці Франції триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Станом на зараз Україна має вже одинадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, чотири срібні та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 15-ту позицію в медальному заліку.

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