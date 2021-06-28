Французька влада закликала фанатів не їхати до Росії на матч 1/8 фіналу Євро-2020: названо причину

Французька влада закликала фанатів не їхати до Росії на матч 1/8 фіналу Євро-2020: названо причину

"Трибарвні" можуть зіграти без підтримки фанатів.

Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню закликала своїх співвітчизників утриматися від поїздки до Росії на сьогоднішній матч 1/8 фіналу Євро-2020. Сьогодні в Санкт-Петербурзі чинні чемпіони світу зустрінуться зі Швейцарією. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію гри.

"Складна ситуація для справжніх любителів футболу, які хочуть підтримати французьку команду. Але ситуація охорони здоров'я повинна бути пріоритетом.

У Росії підтверджується багато випадків зараження коронавірусом. Нам потрібно бути обережними, і я б порадила повболівати за них із Франції і чекати виходу до півфіналу, щоб підтримати їх там.

Якщо вболівальники поїдуть до Санкт-Петербурга з Бухареста, їм потрібно буде залишитися на карантині після повернення до Франції, що означає, що вони можуть пропустити півфінал у Лондоні, якщо, звичайно, команда туди вийде.

На даний момент ми не знайшли іншого рішення, оскільки переміщення уболівальників не є вагомою причиною для ділової поїздки.

Можливо, буде потрібно зробити вибір: підтримати команду у чвертьфіналі в Санкт-Петербурзі або у півфіналі в Лондоні", - цитує Марасіняню Europe 1.

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Франція пробилася в 1/8 фіналу з першого місця в групі F. "Триколірні" перемогли Німеччину (1:0), після чого зіграли внічию з Угорщиною (1:1) та Португалією (2:2).

Швейцарія виборола путівку до плейоф, посівши третє місцу у квартеті A. Команда Владіміра Петковича зіграла внічию з Уельсом (1:1), програла Італії (0:3) і перемогла Туреччину (3:1).

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