Французька влада закликала фанатів не їхати до Росії на матч 1/8 фіналу Євро-2020: названо причину

"Трибарвні" можуть зіграти без підтримки фанатів.
Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню закликала своїх співвітчизників утриматися від поїздки до Росії на сьогоднішній матч 1/8 фіналу Євро-2020. Сьогодні в Санкт-Петербурзі чинні чемпіони світу зустрінуться зі Швейцарією. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію гри.
"Складна ситуація для справжніх любителів футболу, які хочуть підтримати французьку команду. Але ситуація охорони здоров'я повинна бути пріоритетом.
У Росії підтверджується багато випадків зараження коронавірусом. Нам потрібно бути обережними, і я б порадила повболівати за них із Франції і чекати виходу до півфіналу, щоб підтримати їх там.
Якщо вболівальники поїдуть до Санкт-Петербурга з Бухареста, їм потрібно буде залишитися на карантині після повернення до Франції, що означає, що вони можуть пропустити півфінал у Лондоні, якщо, звичайно, команда туди вийде.
На даний момент ми не знайшли іншого рішення, оскільки переміщення уболівальників не є вагомою причиною для ділової поїздки.
Можливо, буде потрібно зробити вибір: підтримати команду у чвертьфіналі в Санкт-Петербурзі або у півфіналі в Лондоні", - цитує Марасіняню Europe 1.
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- Франція пробилася в 1/8 фіналу з першого місця в групі F. "Триколірні" перемогли Німеччину (1:0), після чого зіграли внічию з Угорщиною (1:1) та Португалією (2:2).
- Швейцарія виборола путівку до плейоф, посівши третє місцу у квартеті A. Команда Владіміра Петковича зіграла внічию з Уельсом (1:1), програла Італії (0:3) і перемогла Туреччину (3:1).