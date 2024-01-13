Французький фігурист виконав заборонений стрибок і здобув "золото" чемпіонату Європи-2024 (відео)

Адам Сяо Хім Фа був оштрафований за небезпечний трюк, але все одно виграв континентальну першість.

Французький фігурист Адам Сяо Хім Фа став переможцем чемпіонату Європи-2024 з фігурного катання у литовському Каунасі, попри те, що зробив заборонений стрибок.

Наприкінці довільної програми 22-річний француз виконав сальто назад (бекфліп) – стрибок, що заборонений правилами.

Судді зняли з Адама два бали, але він все одно став чемпіоном з перевагою у майже 20 балів над другим місцем.

Після свого виступу у довільній програмі француз розповів, що виконав цей заборонений стрибок для глядачів.

"Цей стрибок я зробив для вас. Це незначний французький штрих", – сказав фігурист, звертаючись до уболівальників на арені.

Adam Siao Him Fa

it was an illegal element, but he didn't care! He did it anyway AND HE WON! pic.twitter.com/FJlUrLkV6O — Aneczka || Thank You, Yuzuru! (@twizzlefloopz) January 12, 2024

Адам Сяо Хім Фа став лише третім фігуристом в історії, який зробив бекфліп на офіційних змаганнях. Сальто офіційно заборонили 1976 року, коли його виконав Террі Кубічка на чемпіонаті світу.

Відтоді цей стрибок, попри його заборону, виконали лише один раз. Це зробила француженка Сюрія Боналі на зимовій Олімпіаді-1998, причому приземлила на одну, а не на дві ноги.

Адам Сяо Хім Фа – дворазовий чемпіон Європи у чоловічому одиночному катанні, учасник чемпіонатів світу (найкращий результат – восьме місце на ЧС-2022) та Олімпіади-2022 у Пекіні (14-те місце).

Нагадаємо, український фігурист Іван Шмуратко на ЧЄ-2024 посів 14-те місце. Він символічно виступив на континентальній першості з "плямою крові" на сорочці, показавши історію дитини, яку вбиває російська ракета.

Читайте також:

Рупольдінг-2024: розклад гонок п'ятого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Джима – у топ-15: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети на етапі в Рупольдінгу