Французький гранд близький до підписання Малиновського: названо суму потенційного трансферу

Український футболіст незабаром може стати гравцем "Марселю".
Французький "Марсель" збирається оформити перехід півзахисника італійської "Аталанти" Руслана Малиновського.
Як повідомляє авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо, переговори між "Марселем" та "Аталантою" щодо повноцінного трансферу 29-річного українця перебувають на завершальній стадії.
Малиновський вже погодив умови особистого контракту з "провансальцями". Очікується, що офіційно про перехід оголосять наступного тижня.
Крім того, Романо стверджує, що "Марсель" заплатить "Аталанті" за українця близько 12 мільйонів євро плюс бонуси. Руслан підпише довгострокову угоду з французьким клубом.
Раніше повідомлялося, що у підписанні Маліновського також зацікавлені "Вест Гем" та "Тоттенгем". Лондонський клуб навіть зробив "Аталанті" офіційну пропозицію щодо трансферу українця.
- Цього сезону українець зіграв 15 матчів за "бергамасків" у чемпіонаті Італії, забив один гол і віддав 2 асисти.
- Наразі "Аталанта" посідає сьоме місце в турнірній таблиці Серії А. "Марсель" йде третім у чемпіонаті Франції.
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